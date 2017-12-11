Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Cenk Atman, kış mevsiminde özellikle ebeveynlerin yaptıkları hatalarla ilgili uyarılarda bulundu. Kış aylarında bebeklerin kalabalık ortamlardan uzak tutulması gerektiğini söyleyen Atman, "Kış aylarında özellikle kalabalık yerlere bebeği sokmak sıkıntı oluşturuyor. Kalabalık ortamlarda mikroorganizmayla bebeğin karşılaşma ihtimali artıyor. Türk insanının en büyük inanışı, çocuğu çok güzel giydirince, giysi kalınlığını güzel ayarlarsa, üşütmezse bebeği hasta olmayacağı yönünde. Ancak bir bebeğin hasta olabilmesi için mikroorganizmayla temas etmesi gerekiyor. Mikroorganizma olmayınca hastalık görmüyoruz" dedi.

"Ortam ısısının abartılması ani bebek ölümlerine neden oluyor"



Ebeveynlerin bebeğin hasta olmaması için kalın giydirmesi ve oda sıcaklıklarını abartmasının tehlikeli olduğunu belirten Atman, "Bebeği hastalığa hazırlayan en büyük şey bebeği üşütmekten ziyade terletmek. Giysi kalınlığını çok abartmak veya bebeğin bulunduğu ortam ısısını çok abartmak. Bebeğin uyku ortamının 22-23 derece civarında olması gerekiyor. 26-27 derecelere kadar bebeklerin oda ısılarının abartıldığını biliyoruz. Serin havayı solumak bebek solunum yolları için daha kolay. Sıcak havayı solurken daha zorlanıyorlar. Ortam ısısı abartılmış bebeklerde ani beşik ölümlerinin daha sık görüldüğü yönünde. O yüzden ortam ısısı abartılmamalı. Giysi kalınlıkları abartılmamalı. Bebekler hasta büyüklerle temas ettirilmemeli. Bu da en sık kış aylarında kalabalık alışveriş merkezlerinde sosyal olarak dışarıda kendimizi bulamadığımız için genelde alışveriş merkezlerinde bulmayı deniyoruz. Kendimizi ararken bebeğimiz de yanımızda oluyor. Orada bebek kesinlikle kalabalık, kapalı, ışıksız, ısısı abartılmış, nem durumu tayin edilmemiş çok tehlikeli alışveriş merkezlerinde bulunuyorlar. Özellikle alışveriş merkezlerinden bebeklerin uzak tutulması gerekiyor" diye konuştu.



Çocuklar için okul ortamlarında yapılması gerekenler konusunda da uyarılarda bulunan Atman, "Okul ortamlarında çocuklar için yapılabilecekler sınırlı. Okul temizliğine çok dikkat edilmesi gerekiyor. Hasta çocuklarımızın doktorları rapor yazdığında okula yollanmamasına dikkat edilmeli. Çünkü pinpon topu fenomeni diye bir fenomen var. Bir pinpon topunun masanın bir ucundan öteki ucuna ne kadar kolay atlayabiliyorsa hasta bir çocuğun diğer çocuğu hastalandırması o derece kolay oluyor" şeklinde konuştu.