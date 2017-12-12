Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiliz Guardian gazetesinde yer alan habere göre, Londra Üniversitesi Akademisinde yürütülen klinik deneyde, Huntington hastalarının omurilik sıvısına enjekte edilen deneysel ilacın, hastalığın sinir sistemindeki gelişimini bastırarak beyin hücrelerine yayılmasını engellediği tespit edildi.

Kalıtsal bir hastalık olan ve kişileri 30'lu ve 40'lı yaşlarda etkilemeye başlayan hastalığın bugüne kadar ancak semptomları hafifletilebiliyordu. Beyin hücrelerini geri dönülmez şekilde yok eden hastalığın gelişimi hiçbir şekilde engellenemiyordu.

Nöro-jeneratif hastalıkların tedavisine de uyarlanabilecek

İlacın ilk aşama klinik denemelerine önderlik eden Londra Üniversitesi Akademisinden Profesör Sarah Tabrizi, "Sonuçlar umduğumuzun da ötesinde. Bu ilaç Huntington hastaları ve aileleri için devrim niteliğinde." dedi.

İlacın başarısı bilim dünyasında da büyük yankı budu. Sentetik olarak üretilmiş bir DNA zinciri olan ilacın Alzaymır ve Parkinson gibi tedavisi olmayan nöro-jeneratif hastalıkların tedavisine de uyarlanabileceği umuluyor.

İsviçreli ilaç devi Roche'nin deneme aşamasındaki ilacın klinik kullanım hakkını 45 milyon dolar bedelle satın aldığı kaydedildi.