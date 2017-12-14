Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna göre 2030-2050 yılları arasında iklim değişikliğine bağlı sağlık problemleri yüzünden yılda 250 bin ek ölüm meydana gelecek. Dünya Sağlık Örgütü’nün değerlendirmesinde kırsal bölgelerin hızla şehirleştiğine ve dev binalarla dolu büyük kentlerin oluştuğuna dikkat çekildi. Bu durumun sel baskınlarını ve küresel ısınmayı artırdığı, yükselen nem ve ısıya bağlı olarak sivrisinek gibi hayvanlardan kaynaklanan sıtma humma gibi enfeksiyon hastalıklarında artış görüldüğü ifade edildi. Tarım üretimindeki istikrarın bozulması sebebiyle açlık ve kıtlık çeken bölgelerde artış olduğu, hava kirliliğine bağlı alerji ve astım gibi hastalıkların daha fazla görüldüğü, sudan kaynaklanan hastalıklarda da artış yaşandığı bildirildi.