Araştırmayı değerlendiren Diş Hekimi Pertev Kökdemir, “Et, sebze ve meyveyi rahatlıkla çiğneyemeyen takma protez kullanıcıları, yiyecekleri çiğnemeden yuttukları için hem iyi beslenemiyorlar hem de daha kolay tüketilen karbonhidratlara yöneldikleri için kilo alıyorlar” dedi. Takma diş kullanımında proteze alışma açısından büyük zorluklar yaşandığına dikkat çeken Kökdemir “Kişiler takma protez dişlerle yiyecekleri iyice çiğneyerek yemek yerine, az miktarda yiyeceği çok fazla çiğnemeden yutmayı tercih edilebiliyor. Tabii ki bu durumda takma protez kullanan kişiler az yemelerine rağmen çiğneme tam olmadığı için sindirimin birinci aşaması olan ağız içi sindirim gerçekleşemiyor. Bu da, aşırı kilo ve yüksek şeker gibi hastalıklara yol açabiliyor” dedi.
Takma dişi olanlar daha çok şişmanlıyor
14.12.2017 - 07:06 | Son Güncelleme: 14.12.2017 - 07:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere King’s Collage London’da yapılan bir araştırmaya göre protez diş kullananlar, kendi dişini kullananlara göre daha fazla kilo alıyorlar.
Etiketler : takma diş,sağlık,şişmanlık,
527331 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/527331.aspx
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