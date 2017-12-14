Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Araştırmayı değerlendiren Diş Hekimi Pertev Kökdemir, “Et, sebze ve meyveyi rahatlıkla çiğneyemeyen takma protez kullanıcıları, yiyecekleri çiğnemeden yuttukları için hem iyi beslenemiyorlar hem de daha kolay tüketilen karbonhidratlara yöneldikleri için kilo alıyorlar” dedi. Takma diş kullanımında proteze alışma açısından büyük zorluklar yaşandığına dikkat çeken Kökdemir “Kişiler takma protez dişlerle yiyecekleri iyice çiğneyerek yemek yerine, az miktarda yiyeceği çok fazla çiğnemeden yutmayı tercih edilebiliyor. Tabii ki bu durumda takma protez kullanan kişiler az yemelerine rağmen çiğneme tam olmadığı için sindirimin birinci aşaması olan ağız içi sindirim gerçekleşemiyor. Bu da, aşırı kilo ve yüksek şeker gibi hastalıklara yol açabiliyor” dedi.