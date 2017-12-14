Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsveç'te Göthenburg Üniversitesine bağlı Sahlgrenska Akademisinden bilim adamlarının yaptığı araştırma, rafine şeker ve yağ alımını sınırlandırılan, sebze meyve tüketimi arttırılan çocukların öz saygılarının daha güçlü olduğunu, akranlarıyla ilgili ve duygusal daha az sorun yaşadığını ortaya koydu.

Sonuçları "BMC Public Health" dergisinde yapılan araştırma çerçevesinde Belçika, Kıbrıs, Estonya, Almanya, Macaristan, İtalya ve İsveç'te yaşları 2 ila 9 olan 7 bin 675 çocuğun incelendiği belirtildi.

Araştırmanın başında ailelere, çocuklarının 43 kalemden oluşan listedeki yiyeceklerden hafta boyunca ne sıklıkta tükettiği soruldu ve çocuklara sağlıklı beslenme puanları verildi. Daha sonra yine ailelerin doldurduğu anketler çerçevesinde çocukların öz saygıları, aileleriyle ve akranlarıyla ilişkileri ve duygusal durumları hakkında değerlendirme yapıldı.

Bilim adamları aynı zamanda çocukların boy ve kilolarıyla ilgili ölçüm yaptı. Ölçümler ve anketler iki yıl sonra tekrarlandı.

Araştırmada, haftada iki ya da üç kez balık yiyen çocukların öz saygılarının daha güçlü olduğu, akranlarıyla çatışma ve duygusal sorun yaşamadığı görüldü. Tam buğday ürünleri tüketiminin de akranlarla ilişkiyi iyileştiren bir unsur olduğu gözlendi.

Yine yönergelere uygun biçimde sebze meyve tüketen, şeker ve yağ alımı sınırlandırılan çocukların daha güçlü öz saygıya sahip olduğu, aileyle ve akranlarla daha iyi ilişkinin, sebze meyve tüketimi, ve daha az duygusal sorunun yağ alımıyla bağlantılı olduğu tespit edildi.

Bilim adamları, sağlıklı beslenen çocukta, kilolu olsa da ruhsal açıdan bu olumlu gelişmelere tanıklık edildiğine vurgu yaptı.