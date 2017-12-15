Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ANKARA

Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Topaloğlu, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastaları için uygulanan gen tedavisinin olumlu sonuçlar verdiğini söyledi. Yeni metodun ABD’de 6 aydan küçük 10 hastada uygulandığını belirten Topaloğlu, Türkiye’de Hacettepe Üniversitesinde uygulanması için girişimde bulunduklarını ifade etti. Bu tedavinin özellikle 6 aydan küçük bebeklerde uygulandığını anlatan Topaloğlu, şunları söyledi: Hastayı servise yatırıyoruz. Serum şeklinde damardan bir ilaç veriliyor, hasta ertesi gün taburcu oluyor. Bu ay lisansımız çıkacak. Yeni yılda Türkiye’de hayata geçirmeyi planlıyoruz. Uygulanan bazı vakaların videolarını gördüm. Gayet başarılı. Son yıllarda bu alanda yapılan çalışmalar gösteriyor ki ileride hastalar birden fazla ilacı alabilecek. Eskiden tedavi için pek seçenek bulunmuyordu. Gelinen noktada birçok tedaviden bahsetmek mümkün oldu.

DESTEK ÜCRETİ ARTIYOR, RAPORLAR İKİ YILA ÇIKIYOR

Çölyak hastalığıyla ilgili kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, çalışmalarını sürdürüyor. Komisyon Başkanı AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, hastalara SGK tarafından 46 ile 120 lira arasında yapılan aylık ödemelerin artırılacağını ve raporların geçerlilik süresinin 1 yıldan 2 yıla çıkarılacağını söyledi. Tamer ayrıca PTT’ye yatırılacak destek için çölyaklılara özel kart çıkarılacağını ve hastaların sıra beklemeyeceğini ifade etti.