Dr. Agüloğlu “Eğer bir çocuğun hastalığı burun tıkanıklığı, burun akıntısı, göz yaşarması, hafif ateşle başlamış ve birkaç gün içerisinde geceleyin özellikle ani yükselen ateş, bulantı, kusma ve çığlık atar tarzda şiddetli ağlamalarla uyanmaya başlamışsa orta kulak enfeksiyonunun başladığını gösterir. Tedavi edilemeyen ya da kişinin altta yatan bir rahatsızlığı varsa şayet orta kulak enfeksiyonu işitme kaybından en çok korktuğumuz menenjit gibi, yüz felci gibi sıkıntılı komplikasyonlara çevirme durumu olabilir. Bu yüzden en kısa zamanda kulak burun boğaz uzmanına ulaşmak gerekir” dedi.
Çocukta grip menenjite dönüşmesin
16.12.2017 - 07:34 | Son Güncelleme: 16.12.2017 - 07:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kış aylarında sık rastlanan grip vakaları konusunda ikazlarda bulunan Kulak, Burun, Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Bülent Agüloğlu, özellikle çocuklarda uzun süren burun akıntılarının mutlaka bir uzmana gösterilmesi gerektiğini, aksi hâlde grip vakasının orta kulak iltihabına, oradan da menenjite kadar gidebileceğini belirtti.
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