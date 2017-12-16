Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Külür, "modern çağın hastalığı" olarak tanımladığı bruksizmin hastalığı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Hastalığın 2 yaşındaki bir çocukta da, 70 yaşındaki bir yaşlıda da görülebildiğini belirten Külür, tedavi edilmediği takdirde çene ekleminin etkilenmesi sonucunda yüzde asimetri, yüz şeklinde genişleme, ağzı açamama ya da çene kilitlenmesine yol açabileceğine dikkat çekti.



Diş gıcırdatma ve sıkmanın yaygın olduğunu söyleyen Külür, "Toplumda yaygın olarak diş sıkma ve gıcırdatma olarak bilinen, genellikle uyku sırasında, bilinç dışı yapılan bir eylem olarak görülen bruksizm, toplumun yüzde 70'ini etkiliyor ve her 10 kişiden 7'sinin dişlerini sıktığı yaygın bir hastalık olarak kendini gösteriyor. Dişlerini gıcırdatan ve bunun sonucunda sürekli olarak çene ve baş ağrısı çeken kişilerin çoğunda görülen hastalığın belirtileri dişlerde aşınma ve kırılma, çene ekleminde (kulak önünde) ağrı, baş ve kas ağrısı olarak biliniyor" dedi.