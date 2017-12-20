Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından 3 Şubat'ta gerçekleştirilen Mersin Şehir Hastanesi, hayata geçirdiği uygulamalarla adından söz ettiriyor.

Daha önce Sağlık, Bilgi ve Yönetim Sistemleri Topluluğu (HIMMS) tarafından "Dijital Hastane" olarak tescillenen hastanede, hastaların rahatlığı için yeni bir uygulama da faaliyete alındı.

Sağlık Bakanlığınca geliştirilen ve ilk kez Mersin Şehir Hastanesi'nde hayata geçirilen "Şehir Hastaneleri" isimli navigasyon uygulaması sayesinde hastalar, 375 bin metrekare kapalı alana sahip hastane içerisinde istedikleri bölüme rahatça ulaşacak.

Uygulamayı telefonuna indiren ve Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) randevu alan bir hasta, uygulama sayesinde randevu saati geldiğinde uyarılıyor. Hastanın yola çıkmasından itibaren hastaneye ulaşma süresi uygulama tarafından hesaplanıp, geç kalma durumuna göre randevu saati ertelenebiliyor.

Ayrıca hastanın hastaneye girdiği andan itibaren uygulama sayesinde istediği bölüme kolayca ulaşması sağlanıyor. Hastanın geldiği yine sistem üzerinden belirtilip doktordaki sırası da ekrana yansıtılıyor.

"Bu uygulama bir ilk"

Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, hastanedeki tanıtım toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamada, uygulamanın ilk olarak Mersin Şehir Hastanesinde hayata geçirildiğini söyledi.

Uygulamanın hastalara yön bulma konusunda yardımcı olacağını aktaran Bahçacı, şöyle konuştu:

"Navigasyon programımız Türkiye'de ve hatta sağlık alanındaki uygulamada dünyada bir ilk. Bilişim sistemlerimizle navigasyon programımız bir araya getirilerek hastaya kolaylık sağlamakta. Hastamız bu programı 'Şehir Hastaneleri' diye telefonuna indirebilir. MHRS sistemlerinden randevusunu alacak ve gelmek istediği saatten önce evinden çıkıp hastaneye kadarki takip edeceği yol güzergahını uygulama sayesinde görecek. Hastaneye geldikten sonra da bulunduğu yerden ulaşacağı noktaya elindeki uygulama sayesinde gidebilecek. Doğru yolda olup olmadığını bilmesi için sesli uyarılar ve görseller de görecek. Hastalarımıza büyük kolaylık sağlayacak."

Bahçacı, yazılımın tamamen yerli olduğunu sözlerine ekledi.