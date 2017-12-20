Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hastane Derindere Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ruken Hanavdeloğulları, kadınlarda görülen ölümlerin yüzde 50'sinden fazlasının nedeninin kalp sorunları ve inme olduğunu belirterek, özellikle menopoz döneminden sonra kalp sağlığını korumaya yönelik önlemlerin alınmasını gerektiğini bildirdi.

Hanavdeloğulları, yaptığı yazılı açıklamada, kadınlarda kalp hastalıklarının görülme riskinin menopozla birlikte artış gösterdiğini belirtti.

Özellikle kalp hastalıklarının 35-55 yaş grubunda giderek daha fazla görülmeye başlandığını aktaran Hanavdeloğulları, kadınların çoğu zaman kalp kriziyle ilgili şiddetli göğüs ağrısı yaşamadıklarını ifade etti.

Düzenli kardiyolojik muayenelerini yaptırmaları gerek

Dr. Ruken Hanavdeloğulları, kadınlarda görülen kalp krizinin daha çok boyun, omuz veya karın ağrısı, mide bulantısı, kusma, yorgunluk veya nefes darlığı gibi belirtiler verebileceğine işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Kadınlarda görülen ölümlerin yüzde 50'sinden fazlasının nedeni kalp rahatsızlığı ve inmedir. Bu nedenle kadınların özellikle menopoz döneminden sonra kalp sağlıklarını korumaya yönelik önlemlerini almalarını ve düzenli kardiyolojik muayenelerini yaptırmaları gerekir. Ayrıca kadınların sessiz saldırı ihtimalini göz ardı etmemesi gerekiyor. Ağrı eşiği yüksek olan kadınlarda sessiz kalp krizi görülme ihtimali vardır. Bu durum kalbe uzun süre kan ve oksijen akışının sağlanamamasına yol açar. Özellikle menopoz dönemine giren kadınlarda kalp rahatsızlığı için en az 2 veya daha fazla risk faktörü varsa koroner arter hastalığı olup olmadığını belirlemek için mutlaka düzenli kontrollerini yaptırması gerekir."

Risk faktörlerine dikkat

Obez, aşırı kilolu, sigara içen, yüksek kolesterol veya diyabet hastalarının kalp krizi geçirme riskinin daha yüksek olduğunu vurgulayan Hanavdeloğulları, şunları kaydetti:

"Ayrıca 45 yaşın altında sigara içen ve aynı zamanda doğum kontrol hapı kullanan kadınların akciğer embolisi geçirme riski fazladır. Basit bir kan testiyle riski öğrenerek gerekli tedavi süreciyle bunu düşürebilirsiniz. Gebelik komplikasyonları yaşamak, anneler için gelecekteki kardiyovasküler hastalığın bir göstergesi olabilir. Gebelik zehirlenmesi, gebelik diyabeti ya da hipertansiyon problemi yaşayan veya düşük doğum ağırlıklı bebek doğuran kadınların, kalp rahatsızlığı için tüm risk faktörlerini göz önünde bulundurarak sağlık kontrollerini ihmal etmemeleri gerekir."