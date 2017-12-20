Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyabet (şeker hastalığı) İnsülin salınımı veya İnsülin etkisinin yetersizliği sonucu kan şekerinin artmasıyla kendini gösteren metabolik bir hastalıktır. Bununla birlikte diyabetin göze olan etkilerinden bahseden Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Çakır, uzun süreli kan şekeri yüksekliğinin gözü olumsuz etkileyerek körlüğe neden olabileceğini ve bunun yanı sıra böbrek, alt ekstremite duysal sinirleri ve kalbi de olumsuz etkilediğini belirtti.

"Diyabete bağlı retinanın bozulması Diyabetik Retinopati'ye neden olur"



Retina denilen ağ tabakasında yer alan kan damarlarında gelişen hasarlanma olarak da bilinen Diyabetik Retinopati hakkında açıklamalarda bulunan Dr. Mehmet Çakır “Şeker hastalığı (Diyabet) gelişmiş ülkelerde körlüğün en sık nedenidir. Şeker hastalığı gözümüzde görmeyi sağlayan ve gözümüzün iç duvarını döşeyen sinir tabakası olan retina tabakasını tutarak görmemizi bozar. Retina tabakasının şeker hastalığında bozulması sonucu gözde Diyabetik Retinopati ortaya çıkar” dedi.





Diyabette Göz Ne Sıklıkla Etkilenir?



Diyabette gözün tutulması hastalığın süresine ve kan şekerinin yüksekliğine bağlı olarak değişiklik gösterdiğini belirten Dr. Çakır “Ortalama şeker hastalığı başlamasından 7-8 yıl sonra retinayı tutmaya başlar. Yapılan çok merkezli çalışmalarda, Diyabetin başlamasından 20 yıl sonra Tip 1 diyabette yaklaşık %99 ve Tip 2 diyabette %60 oranında retina tabakamız etkilenmektedir. Şeker hastalarında, gençlerde buluğ çağından itibaren, 30 yaşından sonra ortaya çıkan bireylerde ise teşhis konulduğunda mutlaka göz muayenesi yapılmalıdır. Şeker hastalarında retina normal ise yılda bir kez muayene yapılmalıdır. Retinopati başladığında ise takip süresi 3 - 4 aylık sürelere indirilebilir” açıklamalarında bulundu.

Diyabetik Retinopati Gözümüzü Nasıl Kör Edebilir?



Diyabet hastalığı görmemizi sağlayan retina tabakasının kılcal damarlarını tutar. Retinada temel olarak kanama, su toplaması (ödem) ve geç dönemde ise çekinti ve yırtılmalara neden olarak körlük oluşturur diyen Dr. Çakır, "Retina tabakasının merkezinde bulunan ve gözün görmesini sağlayan Maküla (sarı nokta) damarlarından dışarıya su ve yağ sızmasına sebep olarak ödem oluşur. Kenar kılcal damarlarda tıkanmalara neden olarak anormal yeni damar oluşumları ve kanamalara neden olur. Şeker hastalarının retinasında oluşan bu yeni damarlar kanama dışında zarlar oluşturarak retina çekinti ve yırtılmalarına neden olur. Retinada damarlı zarlar oluşur ve sonuçta ciddi görme kayıpları, ağrılı göz tansiyonu yükselmelerine neden olur. Daha seyrek olarak şeker görme sinirinde şişme ve kurumaya(optik atrofi) neden olarak körlük yapar" ifadelerinde bulundu.

Son olarak diyabetik retinopatiye olumsuz etkilerde bulunan faktörlerden de bahseden Dr. Çakır, "Kan şekeri kontrolü önemli bir faktördür. Şekerinin düzensiz seyretmesi ani kan şekeri yükselme ve düşmeleri retinanın bozulmasını, hastalığın ilerlemesini kolaylaştırmaktadır. Gebelik, hipertansiyon, kan yağlarının yüksekliği, böbrek hastalığı retinopatiyi ağırlaştıran diğer faktörlerdir ”dedi.