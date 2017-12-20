Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Boğaz ağrısına ne iyi gelir, boğaz enfeksiyonu nasıl geçer, nasıl tedavi edilir, boğaz iltihabına iyi gelen bitkiler nelerdir sorularının cevapları bu haberde. Bakteriyel veya viral etkenler boğazda enfeksiyon oluşumuna yol açarak ağrılara ve iltihablanmaya maruz bırakabilir. Boğaz enfeksiyonu olarak da bilinen boğaz iltihabı virüslere, bakterilere, alerjilere hatta mantarlara bağlı olarak ortaya çıkabilir. Erken teşhis sonucu, tedavi sürecindeki başarı artarak iyileşme hızlanabilir.

BOĞAZ ENFEKSİYONU NEDİR?

Boğaz enfeksiyonu, gerçek bir tanıdan ziyade, anatomik bir tanıdır. Çünkü insan vücudundan boğaz diye tek bir organımız yoktur, boğaz vücudumuzun bir bölgesidir. Bu bölgede birçok farklı organ vardır, bu bölgenin tüm farklı enfeksiyonlarına genel olarak tıpta "üst solunum yolu enfeksiyonu", halk arasında da "boğaz enfeksiyonu" denmektedir. Bu kavram kargaşasını ortadan kaldırmak için bu enfeksiyonları bölgelerine göre tanımlamakta fayda vardır.

Vakaların büyük çoğunluğu hasta bir kişiyle yakın temas sonucu bulaşan enfeksiyonlardan kaynaklanır ve kirli yerler,hava kirliliğinin fazla olduğu yerlerde,hastalıklı insanlara yakın olmakta nedenler arasında yer alır. Özellikle soğuk aylarda olmak üzere yılın her döneminde yaşanabilir. Çocuklar ve yaşlılarda daha sık görülür. Boğaz enfeksiyonu; grip, mononükleoz, adenovirüs, rinovirüs gibi virüslerden kaynaklanabileceği gibi, streptococcus bakterileri gibi bakteriler tarafından veya bazı mantarlar sebebiyle de oluşabilir.

Bakteri kaynaklı boğaz enfeksiyonunun nedenleri: Sinüzit, streptokokal boğaz ağrısı (strep throat), boğmaca, epiglotit.

Boğaz enfeksiyonuyla birlikte görülebilen belirtiler: Boğaz ağrısı, boğazda rahatsızlık hissi, boğaz kuruluğu, ses kısılması, yutmada zorluk, öksürük, hapşırma, yorgunluk.

Bebeklerde boğaz enfeksiyonu belirtileri: Boğazda şişlik, lenf düğümlerinde şişlik (Boğazın kulak memesine yakın bölgesinde sert misketimsi doku olarak anlayabilirsiniz), yutma zorluğu, burun akıntısı, ateş düşüklüğü, sinirli ve huysuz olması, sık ağlama, hapşırma, bazı durumlarda isilikte eşlik eder.

Viral (virüslere bağlı) boğaz enfeksiyonu belirtileri: Boğazda kuruma, ses kalınlaşması, yutakta tıkanıklık hissi, sinüslere vuran ağrı.

Bakteriyel boğaz enfeksiyona bağlı belirtiler: Boğaz ağrısı, ateş, baş ağrısı, şişmiş lenf düğümleri, yorgunluk, hapşırma, öksürme, mide bulantısı, kusma.

BOĞAZ ENFEKSİYONU TEDAVİSİ

Boğaz enfeksiyonu tedavisi için öncelikli olarak bir kulak burun boğaz hekimine başvurmalısınız. Boğaz enfeksiyonunun tedavisi nedenlerine bağlı olarak 3 ile 15 gün arasında sürebilir. Hafif vakalarda, enfeksiyon tedaviye gerek kalmadan, kendiliğinden geçer. Bazı durumlarda, özellikle bakteriyel enfeksiyonda tıbbi tedavi gerekir. Sorun bakterilerden kaynaklı ise, en etkili tedavi antibiyotiklerdir. Fakat antibiyotiklerin yan etkileri ve maalesef ülkemizdeki bilinçsiz kullanım nedeniyle (haklı olarak) devlet tarafından bir sınırlama getirilmiştir.

Tüm hekimlerde oluşan ortak kanı, hastalığı antibiyotik almadan doğal yollardan geçirmeye çalışmak, ağır vakalarda ilaç tedavisi uygulamak şeklindedir. Virüslerin sebep olduğu boğaz ağrısı, birkaç güne kendiliğinden geçer. Alerjiye bağlı durumlarda ise; alerjinin nedenine bağlı olarak ilaç tedavisi uygular. Mantar enfeksiyonlarında ise; antifungal ilaçlar kullanılır. Bakteriyal; boğaz şişmesine tıp literatüründe boğaz enfeksiyonu denir ve bulaşıcıdır. Rahatsızlıklarınız arasında; baş dönmesi, mide bulantısı, kusma ve boyunlara vuran ağrı varsa mutlaka doktorunuza görünün.

BOĞAZ AĞRISINA YÖNELİK BİTKİSEL TEDAVİ

- Bir bardak ılık suya bir yemek kaşığı tuz katıp, boğazınızda gargara yapın. (Bu suyu yutmayın. Yüksek tansiyon hastasıysanız bu yöntemi kullanmayın.)

- Bol su tüketin. Sıcak içeceklerden kaçının. Bu dönemde içtiğiniz her içecek ılık olmalı. Sıcak boğazı tahriş ederek iyileşme sürecini uzatır.

- Her türlü çorba ve çay içerek iyileşme sürecinizi hızlandırabilirsiniz.

- Nane, limon, zencefil gibi bitkilere bal ilave ederek hazırlayacağınız karışımları için.

- Boğaz pastilleri ve eczanelerde satılan spreylerde etkili yardımcılardır.

- Etkili bir diğer öneri ise; bir bardak ılık suya biraz sirke katarak gargara yapın.

- İçeriğindeki bileşenler ile iltihap kurutucu özelliklerinden dolayı soğan kullanmakta bir diğer hızlı tedavi yöntemlerindendir. Blenderdan geçirdiğiniz 2-3 soğanın posasını sıkıp kalan suyu 1 litre su ile karıştırıp gün içinde bu su ile gargara yapın.

- Bir bardak ılık suyun içine, tam bir limonu sıkın. İçine biraz tuz ve bir yemek kaşığı bal ekleyin. Gün içinde azar azar için.

- Yutmamak kaydı ile ılık bir bardak suya biraz şap ilave ederek gargara yapmakta işinizi kolaylaştırır.

BOĞAZ ENFEKSİYONUNDAN NASIL KURTULURSUNUZ?

En etkili yol bağışıklık sisteminizi güçlendirmektir. Dengeli beslenmeye çalışın, bol yeşillik ve meyve tüketmeye gayret edin. Özellikle C vitamini yönünden güçlü meyve ve sebzeleri yiyin. Sigaradan uzak durmalı, kirli havada dışarı çıkmaktan kaçınmalısınız. Oda nemlendiricileri de boğaz enfeksiyonlarında etkili bir önleyici üründür. Odanızı yaz kış devamlı havalandırmalısınız. Soğuk algınlığı ve grip olan kişiler ile yakın temastan kaçının. Özellikle bebek ve çocuklarınızı hasta insanlardan uzak tutun. Çocukların hijyen ve temizlik konusunda yönlendirilmeleri gerekiyorsa baskı yaparak ta olsa el ve vücut temizliklerine dikkat etmesini sağlayın. Uzun süreli, ağrı ve kusma eşlik eden boğaz enfeksiyonlarında mutlaka doktorunuza görünün.

BOĞAZ AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Meyan Kökü Çayı: Meyan kökü boğaz enfeksiyonların da uzun yıllardır kullanılan bir bitkidir. Meyan kökü boğaz enfeksiyonu haricinde ağız içi yaraları, ülser, alerji ve viral enfeksiyonlar için de yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bitkiden hazırlanan çay sıcak ya da soğuk olarak tüketilebilir. Hazırlanan çay soğuduktan sonra günlük 3-4 defa gargara yapmak için kullanılabilir. Meyan kökü ile hazırlanan çayın abartılı bir şekilde kullanılması yüksek tansiyona neden olarak potasyum seviyesini düşürebilir. Bu nedenle tüketim için fazla abartıya kaçmamak gerekir.

Adaçayı: Adaçayı soğuk algınlığı hastalıklarında etkili bir rol oynamaktadır. Ayrıca boğaz enfeksiyonu ve öksürük için oldukça olumlu etkileri vardır. Anti mikrobiyal ve anti-inflamatuar niteliği ile boğaz enfeksiyonunu azaltmaya yardımcı olur. Adaçayına limon ekleyerek tüketildiğinde vücut için C vitamini desteği sağlanabilir ve balla tatlandırılarak tüketilebilir.

Karaağaç Çayı: Karaağaç çayı daha çok Kuzey Amerika ülkelerinde boğaz enfeksiyonu için yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Karaağaç çayı, karaağacın iç kabuklarından elde edilir ve su ile buluşturulduğu zaman jel kıvamı alır. Bu jel kıvamını alan madde boğazın etrafını kaplayarak enfeksiyonu azaltır.

Okaliptüs Çayı: Grip ve üst solunum hastalıklarında okaliptüs oldukça popüler bitkiler arasında yer almaktadır. Boğazı yatıştırıcı bir özelliğin yanı sıra bronşit ve sinüzit ağrılarını da en aza indirir. Okaliptüs çay olarak hazırlanacağı gibi kaynar suya ilave edilerek buharı da solunabilir. Ayrıca hazırlanan çay soğuduktan sonra gargara olarak da kullanılabilir.

Papatya Çayı: Papatya çayının sinirleri yatıştırıcı ve uyku düzenleyici bir özelliği vardır. Ayrıca papatya çayı boğaz ağrısı ve enfeksiyonu için de kullanılabilecek bir özelliktedir. Uyku getirici bir özelliği olduğu için papatya çayı soğuduktan sonra gargara olarak da kullanılabilir.

Not: Bu haberimizde yer alan tüm bilgiler farklı kaynaklardan edinilen tedavi amaçlı yöntemleri içerir. Ciddi sonuçlar doğurabilecek alerjik durumlarla karşılaşmamak için, rahatsızlığınızla ilgili önce bir hekime danışmanızı tavsiye ederiz.