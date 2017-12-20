Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aç karnına şeker kaç olmalı, açlık kan şekeri nasıl bakılır, açken şeker kaç olmalı, tokluk kan şekeri nasıl ölçülür, yaşa göre şeker kaç olmalı? sorularının cevaplarına bu haberimizde cevap vermeye çalıştık. Çeşitli nedenlerle başvurduğumuz doktorların ilk istediği tahlillerin başında gelen kan şekeri testi, kan dolaşımındaki şeker miktarını tespit etmek için yapılır. İki tip kan şekeri ölçümü vardır; Açlık kan şekeri testi ve tokluk kan şekeri testi.

AÇLIK ŞEKERİ TESTİ NEDEN YAPILIR?

Açlık kan şekeri testi 8-12 saat açlıktan sonra ölçülen değerdir. Açlık kan şekeri testi yaptırmadan 8 saat öncesine kadar aç kalmanız, hiçbir şey yememeniz gerekir. Açlık kan şekeri testinin sonucu 126 mg/dl ve üzerinde çıkarsa kişide şeker hastalığı vardır denilebilir. Ancak kesin teşhis için birkaç gün sonra tekrar açlık kan şekeri testi yapılır. İkinci ölçümde de kandaki şeker oranı 126 mg/dl den fazla ise artık kesin olarak şeker hastalığı teşhisi koyulur.

Açlık kan şekerinin 110-140 mg/dl arasında olması ise tıpta "gizli şeker" olarak tanımlanır. Açlık kan şekeri 100 mg/dl, tokluk kan şekerinin de 140 mg/dl’nin üstünde olan kişiler şeker hastalığı için risk altındadır. Açlık kan şekeri testi adından da anlaşılacağı üzere kan testi yoluyla yapılır. Şeker hastalığı (Diyabet) kandaki şeker seviyesinin normalin üstüne çıkmasına denir. Şeker hastalığının en yaygın belirtileri arasında; Sık idrara çıkma, sürekli açlık hissetme ve aşırı susama yer alır.

Kan şekeri seviyesinin ölçülmesi, insülinin ve hatta böbrekler ve pankreas gibi organların çalışma fonksiyonunu değerlendirmeye yardımcı olur. Açlık ve tokluk kan şekeri testleri genellikle aynı gün içinde yapılır. Açlık kan şekeri testi 8 saat açlıktan sonra yapılır. Çoğu zaman doktor geceden bir şey yenilmemesini söyleyip sabahle açlık kan şekeri testini yapar. Ardından kişi yemeğini yer ve ilk lokmadan 2 saat sonra da tokluk kan şekeri testi uygulanır.

TOKLUK KAN ŞEKERİ TESTİ NEDİR?

Tokluk kan şekeri ana öğünlerden iki saat sonra yapılan veya şeker yükleme testinde (75 gr. karbonhidrat içeren glikoz alımı) elde edilen ölçümdür. Açlık kan şekeri testi yapılmadan önce alkol kullanımı, sigara içilmesi, bazı hastalıklar, kafein tüketimi, aşırı duygusal stres ve bazı ilaçlar açlık kan şekeri testi düzeylerini etkileyebilir. Açlık kan şekeri testi yoluyla semptomların erken tespit edilmesi hastalığın kontrol altına alınmasına yardımcı olur. Erken teşhis tedaviyi kolaylaştırır.

Kan şekeri seviye testinin yüksek çıkması, hipertiroidizm, pankreatit veya pankreas kanseri, böbrek hastalıkları, böbrek yetmezliği ve aşırı yemek yemek ile ilişkilidir. Kan şekeri düşüklüğü ise bir takım sağlık sorunlarına işaret edebilir; Hipotiroidizm, aşırı alkol tüketimi, böbrek yetmezliği, uzun süre aç durma, yetersiz beslenme, ciddi karaciğer sorunları, aşırı doz insülin alımı, adrenal bezlerinde bozukluk vb.

AÇLIK KAN ŞEKERİ KAÇ OLMALI?

Açlık kan şekeri normal değerleri, düşük değeri, şeker hastalığı ve gizli şeker değerleri şöyledir; Açlık kan şekeri sağlıklı bir kişi için 90 mg/dl'nin altında olmalıdır. Normal sağlıklı bir insanın sabah açlık kan şekeri 70-99 mg/dl arasında olmalıdır. Açlık kan şekeri normal değeri 70-99 mg/dl arasındadır.

Normal açlık kan şekeri: 70-99 mg/dl

Açlık kan şekeri düşüklüğü: 70 mg/dl’nin altı

Gizli şeker: 100 to 125 mg/dl

Şeker hastalığı: 126 mg/dl ve üzeri

AÇLIK KAN ŞEKERİ DÜŞÜKLÜĞÜ NEDİR?

Açlık kan şekeri testi sonucunun 70 mg/dL'ın altına düşmesine açlık kan şekeri düşüklüğü denir.Bu durum genellikle hipoglisemi olarak bilinir. Hipoglisemi belirtileri arasında terleme, aşırı açlık hissi, hızlı kalp atışı, dudakta ve dilde karıncalanma,ciltte solukluk, baş ağrısı, karın ağrısı, bulanık görme, uyuşukluk, konuşma zorluğu, sinirlilik ve halsizlik yer alır. Kan şekeri seviyesi çok düştüğünde kişide zihin bulanıklığı, bilinç kaybı ve koma ile karşılaşılabilir.

KAN ŞEKERİNİN DÜŞMESİNE NEDEN OLABİLECEK RAHATSIZLIKLAR

- Böbrek üstü bezi yetersizliği

- Uzun süre aç kalmak

- Karaciğer hastalığı

- Aşırı dozda yüklenen insülin

- Alkol kullanımı

AÇLIK KAN ŞEKERİ YÜKSEKLİĞİ NEDİR?

Açlık kan şekeri testi sonucunun 126 mg/dL'ın altına düşmesine açlık kan şekeri yüksekliği denir. Bu durum genellikle hiperglisemi olarak bilinir. Hiperglisemi belirtileri arasında; Ağız kuruluğu, bulanık görme, çok su tüketme, sebepsiz kilo kaybı, sık idrara çıkma, sık acıkma yada iştahsızlık, yorgunluk veya uyku hali, yaranın geç iyileşmesi, cinsel fonksiyon bozukluğu, ciltte kuruma ve kaşıntı, sık enfeksiyon yer alır.

KAN ŞEKERİNİN YÜKSELMESİNE NEDEN OLABİLECEK RAHATSIZLIKLAR

- Cushing sendromu

- Kronik böbrek yetmezliği

- Kalp krizi, travma

- Akromegali

AÇLIK KAN ŞEKERİ TESTİNİ KİMLER YAPTIRMALI?

Ailesinde şeker hastalığı bulunanlar başta olmak üzere, 45-50 yaşının üstündeki kişiler, kan şekeri düzeyinin düşmesi yani Hipoglisemi veya kan şekeri düzeyinin yükselmesine Hiperglisemi'ye dair belirtiler bulunan kişiler belirli aralıklarla açlık kan şekeri tahlili yaptırılması gerekir.

AÇLIK KAN ŞEKERİ YÜKSEKLİĞİ YA DA DÜŞÜKLÜĞÜ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Açlık kan şekeri test sonucunuz yüksekse veya düşükse bir Dahiliye doktoruna başvurmalısınız. Doktorunuzun bu durumun nedenini tespit edip, gerekli tedaviyi uygulayacaktır.

YÜKSEK ŞEKERİ DÜŞÜREN TARİF

Dr. Feridun Kunak'ın yüksek şekeri düşürmek için önerdiği tarif şu şekilde;

Malzemeler: 1 litre saf zeytinyağı, 1 su bardağı zeytin çekirdeği (Bu kürü yapmak için yediğiniz zeytinlerin çekirdeklerini atmayıp biriktirin), 1 su bardağı zeytin yaprağı.

Yapılışı: 1 litre zeytinyağına 1 su bardağı zeytin çekirdeği ve 1 su bardağı zeytin yaprağı atıp, blenderdan geçirin. Bu karışımı günde 1 saat güneşte bekletin, günün diğer saatlerinde ise güneş görmeyen yerde tutun. 15 gün sonra karışımı süzün. Sabah öğle akşam 1'er tatlı kaşığı için.

Not: Bu haberimizde yer alan tüm bilgiler farklı kaynaklardan edinilen tedavi amaçlı yöntemleri içerir. Ciddi sonuçlar doğurabilecek durumlarla karşılaşmamak için, rahatsızlığınızla ilgili önce bir hekime danışmanızı tavsiye ederiz.