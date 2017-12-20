Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bebekler hangi ayda kaç kilo olmalı? Anneliği ilk kez tadan kadınlar, anneliklerinin ilk aylarında 'bebeğim sağlıklı mı, boy ve kilosu doğru mu' diye endişe içinde oluyor. Yeni doğmuş bebeklerin sağlıklı bir şekilde büyüyebilmeleri için anne babaların sürekli takipte olması ve boy kilo hesaplama yapması gereklidir. Peki anneler bebek boy kilo hesaplama nasıl yapacak?, nerede yapabilir? Sitenizden bebeğinizin boy ve kilo hesaplama-sını öğrenerek uygulayabilirsiniz. Brbrğim 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. ayında kaç kilo olmalı, boyu ne kadar olmalı gibi merak ettiklerinizi de sizler için derledik. İşte Bebek Boy Kilo Hesaplama ve Bebekler Hangi Ayda Kaç Kilo Olmalı ile ilgili haberler...

BEBEKLER HANGİ AYDA KAÇ KİLO OLMALI?

Bebeklerin büyüme sürecinde anne ve babaları tarafından takip edilmeleri, bebeğin gelişiminin sürekli izlenmesi bebek sağlığı açısından önemlidir. Ebeveynler, bebek hangi ayda kaç kilo olmalı, hangi ayda boyu ne kadar olmalıdır bilirlerse gelişim süreci de yakından takip edilmiş olur. Aşağıdaki tablolara göre bebeğinizi kontrol edip gelişim ve büyüme sürecinin normal sınırlarda olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Bebeğinizin gelişimini ay ay takip edebilir, aksi bir durum olduğunda doktorunuza başvurabilirsiniz.

Aşağıdaki tablomuzda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 aylık yani 1 yaşındaki kız ve erkek bebeklerin boy, kilo gelişim tablosunu bulabilirsiniz.

Bebeklerin boy ve kilo oranları aylara ve cinsiyete göre farklılık gösterebilmektedir. Ay sayısı arttıkça bebeğin boyu ve kilosu da artmaktadır. Ülkemizde erkek bebekler genellikle kız bebeklerden daha uzun ve daha kilolu olarak gelişmektedirler.

40 haftasını doldurmuş, yeni doğan bir bebeğin 3 kilo ila 3 kilo 600 gram ağırlığında, boyu ise 48 ila 52 cm arasında olması beklenir. Doğumdan sonraki ilk üç dört gün bebek doğum ağırlığının %6-10′unu, yani 180-300 gramını kaybeder. Yaklaşık olarak hayatının 10. gününde bebek doğum ağırlığına tekrar ulaşır.

İLK 6 AY KİLO ARTIŞI ÖNEMLİ

Bebeklerde ilk 6 ay, kilo artışı ayda 600 gram ile 1000 gram arasında değişir. Bir diğer ifadeyle bebeğin 0-6 ay;arasında ayda ortalama 800 gr. alması bebeğin iyi beslendiğini gösterir. 6. aydan sonra ise bebeğin büyüme ivmesi ilk 6 aya oranla daha yavaş seyreder. Bebeğin 6. ve 12. aylar arasında aylık olarak 400 gram ile 600 gram arasında kilo alması gerekir.

9 AYI DOLDURARAK DOĞMUŞ BEBEĞİN BOYU NE KADAR OLMALI?

Zamanında doğmuş bir kız bebeğin boyunun 50-54 cm, erkek bebeğin ise 51-56 cm olması normal değerler olarak kabul edilir. İkinci 3 ayda bebeklerin boyu 6 – 7 cm, üçüncü 3 ayda ise 5 cm kadar uzar.

Genetik, bebeklerin geçirdiği hastalıklar, prematüre doğmuş olup olmaması,aşağıdaki listede bazı değişikliklere yol açabilir. Örneğin erken doğmuş prematüre bir bebeğin boy ve kilosu akranlarından daha geride seyredebilir.