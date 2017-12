Türkiye Gazetesi

Limon sarımsak kürü zayıflatır mı, limon sarımsak zencefil kürü, sarımsaklı limon suyu ne işe yarar, sarımsak limon kürü ibrahim saraçoğlu, limon sarımsak kürü zararlı mı? soruları en çok merak edilenler bu haberde. Limon ve sarımsağın sağlığa faydaları saymakla bitmez; tıkalı damarları açar, kötü kolestrolü düşürür, felci önler, bağışıklığı güçlendirir. Peki bu iki şifa deposunun bir arada kullanıldığı limon sarımsak kürü ne işe yarıyor? İşte haberimiz...

PROF. DR. İBRAHİM SARAÇOĞLU'NDAN LİMON SARIMSAK KÜRÜ TARİFİ

Limon sarımsak kürü kullananlar bu kürden çok memnun kaldıklarını dile getiriyorlar. İki şifa deposunun birleşimiyle oluşan bu birleşim oldukça rağbet görüyor. Sizler için bu tariflere derledik, işte Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu ve diğer uzmanların limon sarımak kürü tarifleri;

Malzemeler: Limon ve sarımsak.

Yapılışı: 2 litre hiç su eklenmemiş saf limon suyu, 40 diş soyulmuş ezilmiş sarımsak ve bunları muhafaza edebileceğiniz 2 litrelik cam kavanoz ya da pet şişe. Sarımsak ve limonun ithal değil, yerli olması önemli bir husustur. Limonlar 2 litre yani 8 su bardağı limon suyu olacak şekilde kavanoza doldurulur. Daha sonra 40 diş orta boy sarımsak soyularak yıkanmadan ezilir. İşlem bittikten sonra koyu renkli ışık almayan bir kavanoz ile kapatılır. Ilık ve normal odada 25 gün süresince her gün bir kaç kez çalkalayarak muhafaza edilir. Ortalama 25 gün sonunda sarımsak limon suyunun içinde erimiş hale gelecektir. Bu karışımı her sabah kahvaltıdan yarım saat önce yarım çay bardağı içilir. Bunu her gün düzenli olarak ve mümkün oldukça aynı saatlerde yapılmalıdır. Sarımsak-limon kürüne başka tatlandırıcılar yani tuz yada şeker katılmamalıdır.

LİMON SARIMSAK KÜRÜ FAYDALARI

- Damar tıkanıklarını açar, tüm damarlardaki iltihapların giderilmesini sağlar.

- Zararlı istenmeyen yağların yakılmasını sağlar.

- Özelikle kan damarlarını esnek hale getirerek tıkanıkları açar.

- Kötü kolesterolü düşürür.

- Kireçlenmeyi önler.

- Pankreasın yenilenmesine yardımcı olur.

- Şeker dengesini sağlar.

- Helycobeacter pylori adlı mikrobu yok ederek bununla birlikte midede ülserin tamamen iyileşmesini sağlar.

- Stresten dolayı oluşan alerjik reaksiyonlara iyi gelir.

- Felç ve inmeyi azaltıcı etkisi bulunmaktadır.

- drar söktürür bununla birlikte ödem söktürücüdür.

LİMON SARIMSAK KÜRÜ ZARARLARI

- Tansiyonda düşüşe neden olabilir.

- Ciltte alerjiye yol açabilir.

- Mideye dokunabilir. Midede ağrı ve yanmaya neden olabilir.

- Baş ağrısı yapabilir.

- Kullanılan ilaçlarla etkileşime girip ilaçların etkinliğini artırabilir veya azaltabilir.

- Bu kür kan sulandırıcı ilaç kullanan hastalarda kullanılmaması gereken bir karışımdır. Çünkü kan sulandırma ilaçlarının etkinliği artırıp zararlı olabilir.

DİYETİSYEN ENDER SARAÇ'TAN LİMON SARIMSAK KÜRÜ TARİFİ

Diyetisyen Ender Saraç da sarımsağın ve limonun zayıflamaya yardımcı olduğunu bildirip, zayıflatan sarımsak çayı yapmak için şu tarifi öneriyor;

Malzemeler: Limon, sarımsak ve zencefil.

Yapılışı: Tencereye 2 bardak su koyun, içine 4-5 adet parmak ucu büyüklüğünde taze zencefil veya 4-5 adet parçalanmış kuru zencefil atıp yaklaşık 6 dk kaynatın. Ardından bu karışımın içine 2 adet büyük veya 3 adet küçük sarımsak ve yarım tatlı kaşığı taze sıkılmış limon suyu katın. Ilınınca 2 küçük kahve kaşığı bal ekleyin. Bu çaydan her sabah ve akşam birer fincan için. Sarımsak çayını, çok açken veya çok tokken içmeyin. Hedeflediğiniz kiloya inene kadar birkaç hafta süreyle belirtilen oranda tüketmeye devam edin.

Not: Sarımsak-limon küründe dikkate edilecek bir husus bulunmaktadır. Tansiyon düşürücü özelliğinden dolayı düşük tansiyonlu kişilerde kesinlikle bu kürün kullanılmaması gerektiği belirtilmiştir.