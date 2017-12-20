Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beta HCG Nedir, neden yüksek çıkar, yüksek olunca ne olur gibi merak ettiklerinizi sizler için derledik. Her bayan hamile kalmak dünyaya bir bebek getirmek ister. Hamile olduklarını düşündüklerinde ise teste başvururlar. Verilen kan testi sonucunda BETA Hcg değerleri yüksek çıkan bayanlar anne adayısınız! Tabii henüz sonuçları doktora göstermeden ilk olarak Beta HCG nedir, yüksek olunca ne olur? diye merak içinde aratanlar da var. Beta HCG testi hamile olup olunmadığını tespit etmek amacıyla yapılan bir kan testidir. Beta Hcg yüksek olunca büyük ihtimalle hamilesinizdir. Gebe olmayan bir kadının Beta HCG değeri 0-10 mIU/ml'dir. Beta HCG değerinin 10'dan yüksek olması kadının gebe olduğunu gösterir. İşte Beta HCG değerleri ile ilgili merak ettikleriniz.

BETA HCG NEDİR?

Sorumuzu Kadın Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Erdemir'in şöyle cevapladı: Beta Hcg,gebeliğin başladığını gösteren bir kan bulgusudur. Beta Hcg değerleri kan testi ile tespit edilebilir. Bir kadının kanında Beta Hcg değerleri yükselmişse %100 gebelik vardır anlamına gelir. Çünkü Beta Hcg bebekten salgılanan bir hormondur. Bebekle anne arasındaki kan alışverişi başladığı zaman bu hormon bebekten anne kanına geçerek kan testinde ortaya çıkar. Beta hcg seviyeleri takip edilerek gebeliğin gidişatının sağlıklı olup olmadığı belirlenebilir. Şayet beta hcg düzeyleri yükseldikten, belli bir değere ulaştıktan sonra geriliyorsa ve düşüyorsa gebelik sağlıklı devam etmiyor, sorunlar var demektir.

BETA HCG YÜKSEK İSE MUTLAKA HAMİLE MİYİM?

Dr. Aytaç Keskineğe, Beta Hcg kan testi ile ilgili bize şu bilgileri veriyor: Kan testi sonucu kadındaki Beta HCG hormonunun yüksek olması,mutlaka o kişinin hamile olduğu anlamına gelmez. Çünkü hamilelik dışında Beta HCG hormonunu yükselten bazı sağlık sorunları da vardır.</strong> Mesela mol hidatiform ismindeki kadının yumurtalıklarının geliştiği fakat hamilelikle sonuçlanmayan bir hastalık durumu da mevcuttur. Bu hastalıkta da Beta HCG yükselir. Keza dış gebelikte de Beta Hcg seviyesi yükselip bir süre sonra bu değer düşmeye başlar. Özetle gebeliği tespit etmek için yalnızca bir kez Beta Hcg testi yaptırmak yeterli değildir. 2-3 gün arayla tekrarlanması iyi olur. Beta Hcg ile gebeliğin kesinleşmesinin ardından ultrasonografi ile gerçekten bebeğin var olup olmadığı teyit edilebilir.

BETA HCG DEĞERLERİ NEDEN ARTAR?

Dış gebelik

Kanser

Çoğul gebelik

Gastrik

Pankreatik karsinom

Düşük

Germinal hücreleri tümörler

Mol hidatiform rahatsızlığı

Mol gebelik (Üzüm gebelik)

Boş gebelik

BETA HCG (HAMİLELİK TESTİ) NASIL YAPILIR?

Hastaneye gidip kan vererek Beta Hcg testi yaptırabilirsiniz. Aç veya tok karına Beta HCG testi yaptırılabilir. Hamilelik dönemi içerisindeki kişinin son adet tarihi (SAT) göz önünde bulundurularak hesaplanan gebelik haftaları ve bu haftalara göre Bhcg değerleri aşağıdadır

Gebelik Haftası Beta HCG Değerleri</strong></td>

3- Haftalık gebelik: 10 – 50 mlu/ml

4 - Haftalık gebelik: 5 – 425 mlu/ml

5 - Haftalık gebelik: 20 – 7300 mlu/ml

6 - Haftalık gebelik: 1,080 – 56,000 mlu/ml

7– 12. Haftalık gebelik: 7,650 – 290,000 mlU/ml

8– 16. Haftalık gebelik: 13,300 – 250,000 mlU/ml

9– 24. Haftalık gebelik: 4,000 – 165,000 mlU/ml

10– 40. Haftalık gebelik: 3,640 – 117,000 mlU/ml

Hamilelik dönemi sırasında Beta HCG hormonu değerlendirilmesi için en düşük ve en yüksek değerler baz alınarak ortalama bir değer oluşturulur. Bu ortalama değerin de hamilelik dönemindeki önemi büyüktür.