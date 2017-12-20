Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uzm. Dr. Muhammet İsmet Aktaş, benler ve benlerin kanserleşme riskine karşı alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi. Benlerdeki değişikliklerle ilgili uyarılarda bulunan Aktaş, bazı değişikliklerinin ise tehlikeli olabileceğini ifade etti.

Ergenlik döneminde benlerin artması

Hemen herkeste bulunan benler, ciltte oluşan genellikle iyi huylu yapılardır. Doğumda daha az olan benlerin sayısı, çocukluk ve erişkinlik dönemi boyunca artmaktadır. Benler, hormonal etkilerden dolayı, ergenlik ve gebelik döneminde daha fazla artış gösterir ve genellikle 30'lu yaşlardan sonra azalır. Genetik yatkınlık ve güneş ışınlarına fazla maruz kalmak da ben sayısında artışa yol açabilmektedir.

Bu değişimlere dikkat

Uzm. Dr. Muhammet İsmet Aktaş, benlerdeki değişimlere dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "Benlerin çapları yıllar içinde artarak deriden kabarık hale gelebilirken, aynı zamanda renk değişikliği de yaşanabilmektedir. Ancak bu değişim çok yavaştır. Dikkat edilmesi gereken, benler üzerinde aylar içinde ani meydana gelen değişikliklerdir. Vücutta var olan bir bende ani gelişen büyüklük, renk ve şekil değişimleri gerçekleşirse, benin şekli asimetrik ve 6 mm'den büyükse, ben üzerinde açık - koyu kahverengi, siyah, kırmızı gibi iki ya da daha fazla renk varsa, ben üzerinde kanama, pürüzlü ve pul pul doku, sulantı ya da iyileşmeyen bir yara oluştuysa, vücuttaki diğer benlere şekil olarak benzemeyen diğerlerinden farklı görünen bir ben fark edilirse, zaman kaybetmeden dermatoloji uzmanına başvurulması gerekmektedir. Benlerde meydana gelen ve renk ve şekil değişiklikleri mutlaka önemsenmelidir. Çok sayıda beni olan veya bir beninden şüphelenen kişilerin bir dermatoloji uzmanına başvurup düzenli takiplerini yaptırması çok önemlidir. Ben tanısı ve takibinde dijital dermatoskopi cihazından faydalanılmakta, benler düzenli olarak kontrol edilerek bir önceki kayıtlarla karşılaştırma yapılmaktadır. Bu sayede ben kaynaklı gelişebilecek kötü huylu cilt problemleri de önlenebilmektedir" dedi.