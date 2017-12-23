Hassas cilt yapısına sahip kişilerde egzama gelişme riskini de artırdığına vurgu yapan Şentürk “Egzamaya yatkın olan kişiler, düşük hava sıcaklığından daha çok etkileniyor. Dışarıda rüzgâr, içeride de merkezi ısıtmanın kullanıldığı yerlerde cilt kuruluğu artıyor. Soğuğa bağlı egzamada, özellikle el ya da alt bacağın yan kısımlarında porselen çatlağı gibi kızarık zeminde ince deride çatlaklar oluşuyor. Lif ve kese gibi uygulamalar da cilt kuruluğunu artırıyor” dedi.
Soğuk egzamaya davetiye çıkarıyor
23.12.2017 - 08:09 | Son Güncelleme: 23.12.2017 - 08:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kış mevsiminin gelmesi ve hava sıcaklıklarının hızla düşmesiyle birlikte cilt problemlerinde artış görüldüğünü ifade eden Türk Dermatoloji Derneği Üyesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilgün Şentürk “Soğuk hava deride kızarıklık, şişme, kaşıntı gibi belirtileri bulunan egzamada da artışa sebep olur” dedi.
Etiketler : egzema,soğuk,
530027 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/530027.aspx
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