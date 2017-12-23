Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hassas cilt yapısına sahip kişilerde egzama gelişme riskini de artırdığına vurgu yapan Şentürk “Egzamaya yatkın olan kişiler, düşük hava sıcaklığından daha çok etkileniyor. Dışarıda rüzgâr, içeride de merkezi ısıtmanın kullanıldığı yerlerde cilt kuruluğu artıyor. Soğuğa bağlı egzamada, özellikle el ya da alt bacağın yan kısımlarında porselen çatlağı gibi kızarık zeminde ince deride çatlaklar oluşuyor. Lif ve kese gibi uygulamalar da cilt kuruluğunu artırıyor” dedi.