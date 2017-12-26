Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Diz eklemindeki kıkırdağın aşınması sonucu ortaya çıkan, ağrı ve hareket kısıtlılığı ile kişinin hayatını zindan eden kireçlenme, artık kök hücre yöntemi ile tedavi edilebiliyor. Daha önce sadece ameliyatla protez uygulaması yapılabilen diz kireçlenmelerinde son yıllarda kök hücre tedavisinin yaygın olarak kullanılmaya başlandığını söyleyen NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Ahmet Özyazgan, “Özellikle cerrahi operasyonun risk oluşturduğu ileri yaşlardaki hastalarda kök hücre tedavisi önemli bir alternatif” dedi.



SADECE YAŞLI HASTALIĞI DEĞİL

Kireçlenmenin çoğunlukla yaşa bağlı olarak ortaya çıktığını ancak özellikle eklemlerini yoğun olarak kullanan kişilerde genç yaşta da görülebileceğini ifade eden Dr. Özyazgan, “Eklemlerimizi ortalama olarak yılda 2 milyon defa kullanıyoruz. Eklemlerin arasındaki kıkırdak yapı hareketin rahat ve ağrısız olmasını sağlıyor. Zaman içinde kıkırdak yapı deforme oluyor. Kıkırdaktaki bozulma eklemin şekil ve yapısını da etkilediğinden eklem artık işlevini yerine getiremez hâle geliyor. Adım atarken, merdiven çıkarken kişi zorlanıyor ve hatta bu hareketleri yapamıyor. Eklemdeki diğer değişiklikler yüzünden ağrılı bir dönem başlıyor” dedi.

Dr. Özyazgan hareketsizliğin kireçlenmeye yol açan en önemli faktör olmasına karşın aşırı spor aktiviteleri ve eklemlerin zorlanmasının da kireçlenme sebebi olduğunu anlattı.



AĞRISIZ VE DİKİŞSİZ

Ortopediye başvuran hastaların büyük kısmının kas-iskelet sistemi rahatsızlığı sebebiyle müracaat ettiklerine dikkat çeken Opr. Dr. Ahmet Özyazgan, “Artroz vakalarında yıllardır protez yapmak dışında hiçbir alternatifimiz yokken, kök hücre bu konuda protezi belki de tarihe gömecek derecede bir yenilikle karşımıza çıktı. Şu anda uluslararası akademik camiada kök hücre ciddi oranda tartışılıp uygulanıyor” diye konuştu.

Opr. Dr. Ahmet Özyazgan kök hücre uygulamasını şöyle anlattı:

“Kişinin, kendi hücrelerinin sorunlu bölgeye nakledilmesiyle gerçekleştirdiğimiz bu teknikte başlıca iki yöntem uyguluyoruz. Birincisi hastanın kemik iliği numunesini alarak ikincisi de hastadan liposuction yöntemiyle yağ hücrelerini alarak gerçekleştiriyoruz. Kök hücre tedavisinde kişinin kendi otolog hücresi kullanıldığından alerjik reaksiyon veya yan etkisi bulunmuyor.”

Ağrısız ve dikişsiz bir tedavi yöntemi olan kök hücre ile cerrahinin olumsuz etkilerinden de korunmanın mümkün olduğunu vurgulayan Dr. Özyazgan, “Bu tedavi yönteminde; hastanın yoğun anestezi alması, yoğun bakımda yatması, operasyon sonrası yatağa bağımlı kalması ve bakıcı ihtiyacının bulunması söz konusu değil. Özellikle ameliyatı riskli olan hastalar için birçok avantajı bulunuyor” diye ekledi.

1 yıl çektiği ağrıdan 2 saatte kurtuldu

Yaklaşık 40 yıldır Almanya’da yaşayan ve tır şoförlüğü yapan 4 çocuk babası M. Nafiz Yılmaz, bir yıldır diz ağrısından şikâyetçiydi. 53 yaşındaki Yılmaz, yıllardır düzenli futbol oynamasına ve spor yapmasına rağmen bir yıldır diz ağrısı problemi yaşıyordu. Sol dizinde başlayan ağrı şikâyetiyle defalarca hastaneye gitmesine rağmen, şikâyetine çare bulunamayan Yılmaz, zaman içerisinde sağ dizinde de ağrı başlayınca işini yapamaz hâle geldi. Kireçlenme tespit edilen Yılmaz’ın iki dizine birden kök hücre nakli yapıldı. Bir yıldır doğru dürüst hareket edemeyen Yılmaz, operasyondan 2 saat sonra ayağa kalktı. “Protez taktırsaydım daha uzun süre işimi yapamayacaktım. İşimi kaybetmekten kurtuldum” dedi.