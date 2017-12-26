Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti KOCABIYIK

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, bir alışveriş merkezinde ne kadar uzun süre kalınırsa, hastalık kapma ihtimalinin o kadar arttığını belirterek, "O yüzden mümkün olduğu kadar işinizi bitirip çıkmak gerekir. AVM'ler özellikle kış aylarında vakit geçirilebilecek yerler değil" dedi. AVM'lerin kalabalık ve sirkülasyonu fazla olduğu için "sağlık açısından riskli alanlar" olduğunu aktaran Prof. Dr. Ceyhan, “AVM’ler havanın kapalı ortamda dolaşması yüzünden solunum yolu, sindirim sistemi ve göz hastalıkları açısından tehlike taşır” diyerek AVM’de dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı:

Alışverişten sonra fazla kalmayın.

Paraya temas ettikten sonra ellerinizi dezenfektanla temizleyin.

Yemek yiyeceğimiz masanın üzerini dezenfektan özellikli mendille temizleyin.

Tuvalet kapıları, klozet kapakları ve musluklar bakterilerin kolaylıkla barınabileceği uygun nem ve ısıya sahip yerlerdir. Tuvalet kapısını ve musluklara kâğıt havlu ile dokunun.

İnsanların sıklıkla temas ettikleri asansör düğmeleri, yürüyen merdivenlerin bantları, para çekme cihazları ve alışveriş sepetlerine dokunduktan sonra da ellerinizi temizleyin.