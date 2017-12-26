Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti KOCABIYIK

Kansızlığın tam kan sayımı yapılarak teşhis edilebileceğini söyleyen Dr. Neslihan Aktaş, tedavisinin kansızlığın sebebini belirledikten sonra eksik demirin yerine konulması ile yapılabileceğini söyledi. Kansızlığın tedavisinde doğru beslenmin kilit rol oynadığını belirten Aktaş, beslenme ile ilgili alınabilecek tedbirleri şöyle sıraladı:

Haftada 2-3 gün en az 100 gram kırmızı et yiyin.

Kahvaltıda en azından gün aşırı yumurta yemeye çalışın.

Kuru baklagillerin de yoğun demir kaynağı olduğunu unutmayın. Haftada en az iki gün bir öğününüzde kuru fasulye, nohut, yeşil mercimek, bezelye tüketin.

Ceviz mükemmel bir demir kaynağıdır. Yarım kâse ceviz içi günlük ihtiyacınızın dörtte birini karşılar.

Kırmızı etle birlikte yoğurt, ayran tüketmemeye çalışın. Süt ürünlerindeki kalsiyum, demirin bağlanmasını ciddi ölçüde etkiler.

Ekmek tercihinizi beyaz unlu ekmek yerine çavdar ve tam buğdaydan yana kullanın.

Günde iki bardaktan fazla çay içmeyin. Çünkü çay, demirin emilimini ciddi oranda azaltır. Özellikle kahvaltıdaki çayı açık ve

limon dilimli tercih

edebilirsiniz.

Karaciğer tam bir demir deposudur. Arnavut ciğeri veya yaprak ciğer tüketebilirsiniz.

Balık tüketmeyi ihmal etmeyin. Özellikle içinde bulunduğumuz kış aylarında bol bol bulunan hamsi tam bir demir deposudur.

SALATANIN YEŞİLİNİ TÜKETİN

C vitamini, demirin emilimini artırdığı için demir içeren besinlerin olduğu öğünde mutlaka bol yeşillikli ve limonlu salata tüketin. Yumurtalı kahvaltılarınıza bol limonlu

roka, tere, maydanoz ilave edin.

DEMİRİ BOL SEBZELER

Yeşil yapraklı şifalı sebzeler olan ıspanak, brokoli, karalahana, kuşkonmazda da bol miktarda demir bulunur.