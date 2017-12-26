Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti KOCABIYIK

Soğuk hava ve rüzgârın özellikle yüz bölgesindeki sinirleri olumsuz yönde etkilediğini ve bunun sonucunda da yüzdeki kasların fonksiyonlarının bozulabileceğine dikkat çeken Acıbadem Adana Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Cem Ortaçbayram, “Soğuk ve rüzgârlı havada yüz felcine karşı tedbirlerinizi alın” dedi. Yüz felcinin genellikle yüzün bir tarafını etkilediğini söyleyen Dr. Ortaçbayram, “Yüz kaslarının çalışmaması sebebiyle özellikle dudak çevresinde, yüzün bir yarısında kayma oluşması, gözü kapama, konuşma ve yemek yemekte zorluk çekmek en önemli belirtiler arasında yer alıyor. Yüzün etkilendiği tarafta göz kuruluğu ve yaşarmaları da görülebiliyor. İleri vakalarda tat almada güçlük de yaşanabiliyor. Ancak yüz felci yaşayanlardaki belirtiler hastalığın şiddetine göre her hastada farklılaşabiliyor” diye konuştu. Dr. Ortaçbayram, alınabilecek tedbirleri bere ve atkının koruyucu etkisinden faydalanmak, otomobil kullanırken camları kapalı tutmak, ıslak saçla dışarı çıkmamak şeklinde sıraladı.