Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti KOCABIYIK

Samsun Tekkeköy Gelemen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan ilginç proje ile ilgili bilgi veren Eker, bu çalışmaların benzerinin İtalya, İngiltere, ABD, Almanya, Kanada, Japonya gibi ülkelerde sürdüğünü belirterek, “Temel eğitim almış köpeklerde 3 ila 6 ay içerisinde kanser teşhisine başlayabileceğiz. Kanseri koklayarak belirleyecekler. Kolon, bağırsak, mide, ince bağırsak kanserlerinde dışkıyı koklatıyoruz. Prostat, rahim, yumurtalık, böbrek ve idrar kesesi kanserlerinde idrarı koklatıyoruz. Deri ve meme kanserlerinde deriyi, akciğer kanserlerinde ise nefesi koklatıyoruz. Bu köpekleri yetiştirerek Türkiye'ye dağıtmak istiyoruz. Türkiye'de bazı merkezler kurarak teşhislerin burada yapılmasını hedefliyoruz. Golden, labrador, drahthaar, kopa, panter gibi kokuya duyarlı hayvanları kullanmayı düşünüyoruz" dedi.