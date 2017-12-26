Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti KOCABIYIK

İleri yaş hastalığı olan parkinsonun 20’li 30’lu yaşlarda da görülebileceğini söyleyen Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayşe Bora Tokaçer, “Anne ya da babada parkinson varsa çocuklar da risk altında olabilir. Genetik geçişli parkinson tiplerinde hastalık 20’li yaşlarda da ortaya çıkabilir” dedi. Yakın akraba evliliklerinin gerçekleştiği bölgelerde erken yaşta parkinson yaşanabildiğini söyleyen Tokçaer, “Bizim 'çekinik genler' dediğimiz, anne babada belirti vermeyen ama çocukta hastalığa yol açan genler neticesinde yüzde 5 ila 10 oranında da 'kalıtsal' dediğimiz parkinson hastalığı gelişebilir” dedi.