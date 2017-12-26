Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar erken yaşlarda yaşanan stresin iltihap belirtilerini artırabileceğini gösteriyor. Araştırma ekibi, doğumdan sonra hemen annelerinden ayrılan farelerin böbreklerinde araştırma yaptı. Araştırmacılar, annelerinden ayrılan erkek farelerin annelerinden ayrılmayan gruba kıyasla T hücreleri ve nötrofil konsantrasyonlarının daha yüksek olduğunu buldu. T hücreleri ve nötrofiller, bağışıklık sisteminin kilit bileşenleri olan beyaz kan hücreleri. Bu hücrelerdeki artış iltihaplanma belirteci olabilir. Bununla birlikte annelerinden ayrılan farelerin böbreklerinde iltihabın göstergesi olan işaretlerde artış olduğu gözlendi. Araştırmacılar, annelerinden ayrılan farelerde gözlemlenen bu değişikliklerin kalp ve damarlarla ilgili hastalıkların erken yaşlarda ortaya çıkmasında ve yetişkinlerde daha sağlam bir şekilde ortaya çıkmasında önemli bir rol oynayabileceğini belirtti.