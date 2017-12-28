Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çocuklarda dengeli beslenme ve sağlıklı yaşam alışkanlığı geliştirmeyi amaçlayan Yemekte Denge Projesi, İstanbul, İzmir, Aydın, Gaziantep, Kahramanmaraş, Trabzon, Sinop, Kayseri, Antalya, Erzurum’daki ilkokulların 1,2,3 ve 4. sınıflarında sürdürülüyor. Projenin 7. yılı dolayısıyla düzenlenen değerlendirme toplantısında konuşan Sabri Ülker Vakfı Genel Müdiresi Begüm Mutuş, projenin çocuklara sebzeden süt ürünlerine, meyveden tahıla birçok besin grubunu sevdirdi. 2017-2018 eğitim öğretim yılında Yemekte Denge Projesi’nin mesajları yenilenen öğretim programları da, hayat bilgisi dersinde sağlıklı hayat ünitesinde “dengeli beslenme” başlığı altında yerini aldı” dedi. Eğitim materyali olarak Warner Bross çizgi film kahramanlarının rol aldığı animasyonların da kullanıldığı Yemekte Denge Projesi’ne bu yıl bir de kitap eklendi. Bundan böyle projenin uygulandığı pilot okullarda eğitim materyali olarak “Küçük Şefler Restoranı” hikâye kitabından da faydalanılacak.