Çocuklarda dengeli beslenme ve sağlıklı yaşam alışkanlığı geliştirmeyi amaçlayan Yemekte Denge Projesi, İstanbul, İzmir, Aydın, Gaziantep, Kahramanmaraş, Trabzon, Sinop, Kayseri, Antalya, Erzurum’daki ilkokulların 1,2,3 ve 4. sınıflarında sürdürülüyor. Projenin 7. yılı dolayısıyla düzenlenen değerlendirme toplantısında konuşan Sabri Ülker Vakfı Genel Müdiresi Begüm Mutuş, projenin çocuklara sebzeden süt ürünlerine, meyveden tahıla birçok besin grubunu sevdirdi. 2017-2018 eğitim öğretim yılında Yemekte Denge Projesi’nin mesajları yenilenen öğretim programları da, hayat bilgisi dersinde sağlıklı hayat ünitesinde “dengeli beslenme” başlığı altında yerini aldı” dedi. Eğitim materyali olarak Warner Bross çizgi film kahramanlarının rol aldığı animasyonların da kullanıldığı Yemekte Denge Projesi’ne bu yıl bir de kitap eklendi. Bundan böyle projenin uygulandığı pilot okullarda eğitim materyali olarak “Küçük Şefler Restoranı” hikâye kitabından da faydalanılacak.
6 milyon kişi doğru beslenmeyi öğrendi
28.12.2017 - 07:25 | Son Güncelleme: 28.12.2017 - 07:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sabri Ülker Vakfının 2011 yılından bu yana Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürüttüğü Yemekte Denge Eğitim projesinin 7. yılında 6 milyon öğrenci, öğretmen ve veliye ulaştı.
Etiketler : sabri ülker,kitap,yemek,
531485 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/531485.aspx
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