Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Günümüzde özellikle hızlı kilo kayıpları sonrasında bu tür problemlerin ortaya çıkabileceğini söyleyen Acıbadem Taksim Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Haluk Esgin, bu durumun metabolizmadaki hızlı değişikliğe bağlı görme sinirinin beslenmesindeki bozulma sonucu oluştuğunu belirterek “Mutlaka bir diyetisyen kontrolünde ve vücuttaki vitamin-minerallerin takibi yapılarak kilo verilmesi gerekiyor. Bununla birlikte günümüzde yoğun stres altındaki mesleklerde çalışanlarda da haftalar ya da aylar sürebilen görme azalmaları yaşanabiliyor. Bu durum 5-10 saniye kadar kısa süreli olsa bile bir göz doktoruna baş vurmak gerekiyor” dedi. Görme kayıplarının çoğunlukla tek gözde meydana geldiğini ve iki gözümüz açıkken baktığımızda bir gözde meydana gelen kaybı anlamanın çok zor olduğunu ifade eden Prof. Dr. Esgin “Bu yüzden görme düzeyi bir göz kapatılarak kontrol edilmeli. İki göz arasındaki görüntüde bir fark varsa, ortada sorun olduğu anlamına geliyor” diye ekledi.