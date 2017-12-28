Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Boyun fıtığının, boyun omurları arasındaki kıkırdağın omurilik kanalına doğru yer değiştirmesi sonucu kola gelen sinirlere ve omuriliğe baskı yapması ile oluşan hastalık olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Elif Berber Menekşe, boyundan parmak uçlarına kadar gelen ağrı ve uyuşma halinin boyun fıtığının en büyük belirtilerinden olduğunu belirtti. Menekşe, risk grupları ve hastalığın erken evrede teşhisi ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. Bazı meslek dallarında çalışanların bel ve boyun sağlığı açısından daha fazla risk altında olduğunu anlatan Menekşe, "Boyun fıtığı genellikle banka görevlisi, öğretmen, tekstil personeli, fabrika çalışanı, inşaat işçisi, taşıma işçisi, şoför, temizlik işçileri, aşçı ve cerrahlarda görülüyor" dedi.



VM Medical Park Samsun Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniğinden Yrd. Doç. Dr. Elif Berber Menekşe şu bilgileri verdi:



"Bu durumlar boyun fıtığına meslek hastalığı dememize neden olmaktadır. Boyun fıtığından korunma yolları stresten uzak durmak, spor yapmak (yürüyüş, yüzme, boyun egzersizleri gibi), ani hareketlerde bulunmamak, bilgisayar başındayken, televizyon izlerken, otururken ve yatarken boynumuzu yanlış pozisyonda tutmamak olarak sıralanabilir. Uzun süren bu yanlış pozisyonlar boyun kaslarına ve sinirlere zarar verebilir. Yatarken uygun yastık seçmeli, bilgisayar ve televizyon karşısında doğru duruş sergilemelisiniz. Bilgisayar başında çalışmak zorunda kalan kişiler ise ekranı mutlaka göz hizasına ve boynun düz pozisyonda durduğu bir konuma yerleştirmelidirler. Hastalığın tanısında; klinik muayene bulgularının yanı sıra, röntgen, MR (Manyetik Rezonans), CT (Bilgisayarlı Tomografi) sıklıkla kullanılır. EMG dediğimiz sinirlerin elektro fizyolojik tetkiki gerekebilir. Tüm tetkik ve bulgular sonucunda ortaya çıkan tablo kişinin boyun fıtığı hastası olup olmadığını ortaya koymaya yardımcı olur."