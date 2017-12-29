Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı’ndan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, başta Canan Karatay olmak üzere bazı kesimlerin aşı ve aşı içeriklerine ilişkin olumsuz açıklamalarına cevap verdi. Ceyhan, “İnsanlar yalan söylemlere inanıyor. Aşı yaptırmak konusunda tereddüte düşüyor. İnsanların hayatları tehlikeye atılıyor. Gayriciddi konuşmalarla halk paniğe sevk ediliyor. Bu yıl Sağlık Bakanlığı’na bildirilen sayıya göre, 28 gebe grip yüzünden hayatını kaybetti. Mutlaka aşılanması gereken gruplar var, bunlar aşılanamıyor. ‘Grip aşısı yüzde 10 koruyormuş’ gibi aslı astarı olmayan son derece yanlış bilgilerle insanları kandırıyorlar. 65 yaş üstü kişiler, gebeler, kronik akciğer, karaciğer, kalp, böbrek ve şeker hastaları mutlaka aşı yaptırmalı. Grip aşısına ilişkin oluşturulan ön yargılar sebebiyle bu durumdan çocukluk çağı aşıları da olumsuz etkileniyor. 2016’da Türkiye genelinde çocukluk çağı aşılarını reddeden aile sayısı 12 bine çıktı. Artık durum salgınlar yaşanabilecek noktaya geldi. Bu rakam böyle artmaya devam ederse görmediğimiz hastalıklar baş gösterecek. Bazı kişilerin fütursuzca, insanların sağlığını ciddiye almadan konuşmalarına toplumun tamamının tepki vermesi lazım. Grip aşısı olanlar, grip benzeri hastalık geçirebilirler ama en az yüzde 65-80 arasında grip nedeniyle gerçekleşebilecek ölümden korunurlar. Başta grip ve çocukluk çağı aşıları risk gruplarında hayat kurtarır” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesinden Prof. Dr. İlyas Dökmetaş da konuyla ilgili şunları söyledi: Aşılamalarla çiçek ve çocuk felcine karşı büyük başarı elde edildi. Türkiye’de yapılan başarılı çocukluk çağı aşılamaları sonucu hayatta kalma oranı arttı. Kalıcı hastalıklar engellendi. Bu yüzden kesinlikle gerekli görülen aşılar yapılmalı.