Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vücudumuz yaklaşık olarak %55-75'lik sudan oluşmaktadır. Su yeterli kadar tüketilmediği takdirde vücut yorgunluğu, zihinsel fonksiyonların gerilemesi ve hatta kan depolarında azalmaya sebep oluyor. En büyük problemler böbreklerde görülmektedir. Böbreklerin düzenli çalışması için gerekli su bulunmazsa taş ve kum oluşumuna neden olur.Peki Günde kaç bardak su içmeliyiz?, Su içmenin faydası nedir? Zayıflamanın yollarını arayanlar için de işte Su içmenin zayıflamaya faydaları...

SU İÇMENİN FAYDASI NEDİR?

*Ağız kokusunu önler.

*Saç problemleri; kırık, kepek, dökülmeye engel olarak, saça sağlık katar.

*Kas ağırlığı yoğun olan ve düzenli egzersiz yapanların sıkça başına gelen kasılma ve krampları önler.

*Yeterli su tüketimi; susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat problemi vb. beyin fonksiyonlarını düzenler.

*%85'i su olan beyin dokusu; vücudunda yeterince suya sahip olmaması durumunda kişiyi stres ve gerginliğe sevk eder. Buna bağlı olarak su stresle de savaşır.

*Hamilelik döneminde; anne karnında bir su fanusun içinde yaşan bebeğin gelişimi için önemlidir.

*Emziren annelerin süt yapıcı en önemli kaynağı pek bilinmese de sudur.

*Kabızlık, bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin altında yeterli su tüketmemek yatar.

*Reflüye iyi gelerek, tamamen geçmesine yardımcı olur.

*Grip gibi bulaşıcı hastalıklara karşı, vücut direnci oluşturmak için su tüketimi önemlidir.

*Kan hacmini artırarak, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar.

*Suyun kalbe yaptığı katkılardan biri de kalp krizi riskini büyük ölçüde azaltmasıdır. Yeterli su tüketilmemesi ile kanın koyulaşması ve pıhtılaşması ile tansiyon dengesizlikleri, çarpıntı, ritim bozukluğu ve kalp yetersizlikleri gibi ciddi problemlerle karşılaşılabilir.

*Vücudun savunma mekanizmalarından böbrekler, yeterli su olmadığı takdirde yabancı ve zararlı maddeleri süzemez. Bunun sonucunda ise, böbreklerde yaşanan en büyük problem böbrek taşı, idrar yolu iltihapları görülür.

*Midede oluşturduğu hacimden dolayı daha az yemeye ve metabolizmayı çalıştırıp günlük harcanan enerjiye katkı yapar.

*Cilt sağlığına önemli bir etkisi vardır. Derinin nemlenerek genç bir görünüm kazanmasına katkı sağlar. Yeterli miktarda su içen kişinin cildi; parlar, yumuşak, nemli, sağlıklı ve genç bir görünüme kavuşur.

*Vücut ısısını dengeler ve büyük rahatsızlık veren ödemin atılmasına yardımcı olur.

"Su içmek için susuzluktan dil, damak kurumasını beklemeyin. Düzenli aralıklarla ve disiplin içinde su tüketimine önem verin!"

GÜNDE KAÇ BARDAK SU İÇMELİYİZ?

Su tüketimi çocukların yaşına, cinsiyetine, kilosuna, boyuna ve aktivite düzeyine göre değişir. Çocukların yaşlarına göre su tüketimi aşağıdaki gibi olmalıdır;

• 6 -12 ay arasında: 30 ml ile 100 ml

• 1-3 yaş arasında: 1-3 litre

• 4-8 yaş arasında: 1-4 iltre

• 9-13 yaş arasında: 1-2 litre

SU İÇMENİN ZAYIFLAMAYA FAYDALARI

1. Doygunluk hissi verir ve iştah kontrolü sağlar.



Yemekten önce 1 bardak su içmeniz iştahınızı kontrol etmeniz için oldukça iyi bir yöntem. Bunun yanı sıra yemek esnasında su içmek de size daha hızlı doygunluk hissi verecektir. Her ne kadar su, midede çok uzun süre kalmasa da; düzenli aralıklarla içtiğiniz su, daha uzun süre doygunluk hissine sahip olmanızı sağlayacaktır.

2. Atıştırmalıklara karşı iştahınızı yatıştırır.



Günde kaç kez bir şeyler yeme ihtiyacınız olduğunu hissediyorsunuz; ama sebebini bilmiyorsunuz? Böyle zamanlarda çoğu kez buzdolabının kapağını açar, bir süre raflarda atıştırcak şeyler arar ve en sonunda gereksiz yere şeker ve kalori yüklü atıştırmalıklar tüketirsiniz. Birçok diyetisyen tarafından verilen gizli bir tüyo şu; 1 bardak su içmek ve 10 dakika kadar beklemek. Su içmek, iştahınızı yatıştırmanız için ilk adımı sağlaması açısından çoğu zaman iyi bir yöntem olacaktır. Bu sayede fazladan kalori almamanızı sağlayacak ve suçluluk duygusunu ortadan kaldıracak. Eğer 10 dakika bekledikten sonra hala tatlı bir şeyler ya da hafif tuzlu atıştırmalıklar canınız çekiyorsa, mümkün olduğunca 100 kalorinin altındaki sağlıklı yiyeceklere (meyveler, çiğ sebzeler gibi) yönelmek doğru olacaktır.



3. Daha fazla enerji, daha fazla hareketlilik; daha hızlı kilo kaybı!



Su size diğer içeceklerin ve yiyeceklerin verdiği gibi enerji vermez ama; başka pek çok şekilde size yardımcı olur. Bol su içmek ve vücudunuzun her zaman ihtiyacı olan su miktarına sahip olması gün içinde karşılaşabileceğiniz baş ağrılarını önleyecek, daha çok odaklanmanızı sağlayacak ve hafıza konusunda yardımcı olacaktır. Peki bunların kilo vermekle ne ilgisi var? Bütün bu faydalar sizin, daha çok enerji dolu hissetmenize, spor yapma konusunda daha şevkli olmanıza ve diyetinize yorgun olmanıza rağmen devam edebilmenize olanak sağlayacak. Başağrısı ya da yorgunluk hissetmemek, bütün gün içi aktivitelerinizi bütünüyle pozitif yönde etkileyecektir.

4. Sıfır Kalori!



Her gün istediğiniz miktarda, kaç bardak içmek isterseniz o kadar su içebilirsiniz. Aldığınız kalori konusunda endişelenmenize hiç gerek yok çünkü; su 0 kalori ve içebileceğiniz en doğal içecek. Kalori içermemesinin yanı sıra, su içmek diğer içeceklere olan yöneliminizi azaltacak. Gün içinde özellikle şeker yüklü ve bol kalorili pek çok içecekten su içerek uzaklaşmak diyetinizi oldukça destekleyecek bir ipucu. Tabi ki, bütün içecekler bol kalorili ve şekerli değil. Düşük kalorili sağlıklı içecekler de mevcut; fakat hiç biri suyun taşıdığı kadar hayati önem taşımıyor ve vücudunuzun suya ihtiyaç duyduğu kadar başka hiç bir içeceğe ihtiyacı yok.

5. Motivasyon kaynağı!



İster inanın ister inanmayın, su oldukça iyi bir motivasyon kaynağı ve kilo vermenizi kolaylaştırarak hedefinize daha hızlı ulaşmanızı sağlıyor. 1 bardak su içtiğiniz her zaman, kilo vermek istediğinizi ve bu amaçla kendinize belirlediğiniz hedefinizi hatırlayın. Su içmek ve içtiğiniz her bardak suyun size hedeflerinizi hatırlatması, kendinize hedefleriniz için çalıştığınız hissini verecek ve size büyük bir motivasyon kaynağı olacak.

6. Sindirime yardımcı olur.



Su, sindirim sistemine yardımcı olur ve karaciğer dahil pek çok organın çalışmasını destekler. Günlük almanız gereken su miktarının altına düştüğünüz zaman sindirim sisteminiz zayıflar, sindirim sisteminizin çalışma hızı yavaşlar, metabolizmanızın yağ yakımı düşer. Bütün bunlar sizin kendinizi yorgun hissetmenize sebep olacaktır.

İpucu: Vücudunuzun her 1000 kaloriyi yakması için, sindirim sisteminizin 1 litre suya ihtiyacı vardır.

7. Vücudunuzda biriken ödemi azaltır.



Standardın üzeri miktarda, dokularda sıvı tutulması sonucu vücutta ödem oluşur. Fitness sektöründe bu durum “su kilosu” şeklinde nitelendirilir. Spor yapmaya başladığınızda, vücudunuzdan ilk önce ödem yapmış fazla suyu atarsınız.

8. Detoks etkisi meydana getirir, daha sağlıklı bir cilde sahip olmanızı sağlar.



Bol su içmek organlarınızın çalışma fonksiyonlarını hızlandıracak ve vücudumuzdaki zararlı toksinleri atmanızı sağlayacaktır. Bu sayede cildinizin nem dengesi korunacak ve sağlıklı bir görünüme sahip olacaksınız.

ÇOK SU İÇMENİN ZARARI VAR MI?



Her şey gibi su tüketiminde de kararında davranmak ve dikkat edilmesi gereken bir hastalık durumu varsa doktorların tavsiyesine uyulmalıdır. Belirtilen miktarın çok üzerinde içilen su, böbreklere fazla yüklenme ile beraber suyu süzememesine neden olabilmektedir.

Bir de su tüketiminin kısıtlandığı (bacaklarda ödem ve karında asit); kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği, siroz ve kronik karaciğer hastalığı gibi durumlarda tedavi gereği doktorunuz ne öneriyorsa buna uymanız gerekmektedir.