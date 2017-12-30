Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2017’de 10 bin ailenin kendi isteği doğrultusunda çocuğuna aşı yaptırmadığını ifade eden Gümüş, bakanlık olarak aşılanma oranlarında yaşanan bu durumu yakından takip ettiklerini söyledi. Prof. Dr. Canan Karatay’ın “grip aşılarının içinde alüminyum olduğu ve aşı yaptıranların Alzheimer hastalığına yakalanacağı” yönündeki açıklamalarına ilişkin de değerlendirmede bulunan Gümüş, aşının bilimsel bir konu olduğunu ve yapılan açıklamaların da kanıta dayalı olması gerektiğini vurgulayarak “Vatandaşımızın burada güveneceği tek kurum Sağlık Bakanlığıdır. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı sağlıkla ilgili bütün bilimsel verileri, bilim kurullarıyla değerlendirir. Tıpta ‘Bence’ olmaz” dedi.