2017’de 10 bin ailenin kendi isteği doğrultusunda çocuğuna aşı yaptırmadığını ifade eden Gümüş, bakanlık olarak aşılanma oranlarında yaşanan bu durumu yakından takip ettiklerini söyledi. Prof. Dr. Canan Karatay’ın “grip aşılarının içinde alüminyum olduğu ve aşı yaptıranların Alzheimer hastalığına yakalanacağı” yönündeki açıklamalarına ilişkin de değerlendirmede bulunan Gümüş, aşının bilimsel bir konu olduğunu ve yapılan açıklamaların da kanıta dayalı olması gerektiğini vurgulayarak “Vatandaşımızın burada güveneceği tek kurum Sağlık Bakanlığıdır. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı sağlıkla ilgili bütün bilimsel verileri, bilim kurullarıyla değerlendirir. Tıpta ‘Bence’ olmaz” dedi.
Aşıyı reddeden ailelere takip
30.12.2017 - 04:43 | Son Güncelleme: 30.12.2017 - 04:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, bu yıl içerisinde yaklaşık 10 bin ailenin aşı reddinde bulunduğunu belirterek “Aşı retlerini takip ediyoruz. Bu bebek ve çocuklarımızın süreçlerini izliyoruz. Herhangi bir enfeksiyon salgını görmüyoruz ancak takiplerinde herhangi bir problem çıkarsa müdahale ederiz” dedi.
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532064 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/532064.aspx
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