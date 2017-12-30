Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Bakanlık, bu kapsamda çalışanlarına motivasyonlarını yükseltecek önerilerde bulundu. Önerilerden bazıları şunlar:

Doğum günlerinde kutlama mesajları, göreve yeni başlayan çalışana kurumsal ‘Hoş geldin’ mesajı ile görevden ayrılan personele katkılarından dolayı teşekkür mesajlarını kişilerin cep numaralarına SMS yolu ile gönderilecek.

25 yılını dolduran personele hizmetlerinden dolayı, emekli olan personele de üst yönetim tarafından teşekkür belgesi verilecek.

Ağır hastalık ve vefat durumlarında başhekimlikçe arama veya ziyaret yapılacak.