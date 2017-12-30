Damla Peker ANKARA
Bakanlık, bu kapsamda çalışanlarına motivasyonlarını yükseltecek önerilerde bulundu. Önerilerden bazıları şunlar:
Doğum günlerinde kutlama mesajları, göreve yeni başlayan çalışana kurumsal ‘Hoş geldin’ mesajı ile görevden ayrılan personele katkılarından dolayı teşekkür mesajlarını kişilerin cep numaralarına SMS yolu ile gönderilecek.
25 yılını dolduran personele hizmetlerinden dolayı, emekli olan personele de üst yönetim tarafından teşekkür belgesi verilecek.
Ağır hastalık ve vefat durumlarında başhekimlikçe arama veya ziyaret yapılacak.
Doktor Bey mesajınız var: İyi ki doğdun
30.12.2017 - 04:44 | Son Güncelleme: 30.12.2017 - 04:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanlığı, çalışanlarının motivasyonlarını yükseltilmesine yönelik bir genelge yayınladı.
Damla Peker ANKARA
Etiketler : doktor,sağlık bakanlığı,
532065 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/532065.aspx
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