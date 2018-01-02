Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özellikle gündüz az yemek yiyen kişilerin uzun gecelerde daha çok abur cubura yöneldiklerini ifade eden Kula, “Eğer kişi gündüz düzenli olarak karbonhidrat, protein, yağ içeren bir öğünü dengeli olarak tüketmezse akşam saatlerinde farklı şeyler yeme isteği duyabiliyor. Kişinin damak tadı tatlıya veya baharatlı yiyeceklere yatkın olabilir. Bu tatlı veya baharatlı yiyecekler geç saatlerde tüketildiğinde hem obeziteye hem de seçilen türün yanlışlığından dolayı çeşitli hastalıklara sahip olabilir. Gecenin ilerleyen saatlerinde yemek yiyenlerde başta sindirim sistemi olmak üzere, uyku apnesi ve tüketilen içeceklerin zararlı içeriklerine bağlı olarak karaciğer ve böbrek hasarına yol açabilir” dedi.