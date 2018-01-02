Özellikle gündüz az yemek yiyen kişilerin uzun gecelerde daha çok abur cubura yöneldiklerini ifade eden Kula, “Eğer kişi gündüz düzenli olarak karbonhidrat, protein, yağ içeren bir öğünü dengeli olarak tüketmezse akşam saatlerinde farklı şeyler yeme isteği duyabiliyor. Kişinin damak tadı tatlıya veya baharatlı yiyeceklere yatkın olabilir. Bu tatlı veya baharatlı yiyecekler geç saatlerde tüketildiğinde hem obeziteye hem de seçilen türün yanlışlığından dolayı çeşitli hastalıklara sahip olabilir. Gecenin ilerleyen saatlerinde yemek yiyenlerde başta sindirim sistemi olmak üzere, uyku apnesi ve tüketilen içeceklerin zararlı içeriklerine bağlı olarak karaciğer ve böbrek hasarına yol açabilir” dedi.
Uzun kış gecelerin buzdolabından uzak durun
02.01.2018 - 06:54 | Son Güncelleme: 02.01.2018 - 06:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kış aylarında televizyon karşısında daha uzun zaman geçirildiğine ve gece atıştırmalıkların daha çok tüketildiğine dikkat çeken diyetisyen Esra Kula, “Buzdolabından uzak durun” uyarısında bulundu.
Kaynak: DHA
Etiketler : buzdolabı,yemek,
532722 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/532722.aspx
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