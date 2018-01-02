Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nyala Sudan-Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki personele eğitim vermek üzere Sudan'a gelen Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Güney Darfur Eyalet Valisi Adem el-Fakıh'ı ziyaret etti.

Vali Fakıh, heyete yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sudan temaslarında 3-4 kez Darfur'u dile getirmesinin kendileri için övünç kaynağı olduğunu söyledi.

"Türk hastanesi bütün övgüleri hak ediyor"

Nyala'daki Türk hastanesinin önemine değinen Fakıh, "Hastane bölge halkına büyük katkılar sağlıyor. Sadece Sudanlılar için değil, başta Çad olmak üzere komşu ülkelerden tedavi için gelen insanlara da bir umut kapısı oluyor. Türk hastanesi bütün övgüleri hak ediyor. Başta Sayın Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler ve AB Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Arif Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 kişilik heyetle Sudan'a geldiklerini, Nyala'da bulunan Türk hastanesinde Sudanlı doktorlara tıpta uzmanlık eğitimi verilmesiyle ilgili görüşmeler gerçekleştireceklerini ifade etti.

Çetin, Güney Darfur Eyalet Valiliği, Güney Darfur Sağlık Bakanlığı ile geçen yıl mayıs ayında Türk hastanesinde dünyaya gelen ve ailenin "Recep", "Tayyip", "Erdoğan" ismini verdikleri üçüzleri de ziyaret ettiklerini aktardı.