Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni yılda bireylerin beslenmelerine dikkat etmesi gerektiğini söyleyen Memorial Antalya Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Berna Ertuğ, “Sık sık aynı besinleri tüketmek yerine besin çeşitliliği sağlamak gerekmektedir. Çünkü alınan vitamin mineral protein ve karbonhidrat örüntüsü açısından besin çeşitliliği oldukça önemlidir. Börek, poğaça, fast food gibi kolay erişebilir gıdaları sık tüketmek yerine, daha yeterli ve sağlıklı beslenmek için kuru meyve, ceviz, fındık, badem gibi pratik taşınabilen atıştırmalıkları beslenme programına eklenebilir” dedi.

“Anneanne tekniği, tencere yemekleri tercih edilmelidir”



Yemekleri anneanne yöntemi ile pişirilmesini öneren Ertuğ, “Besinlerin pişirme yöntemleri oldukça önemlidir. Özellikle yeni yılda sağlıklı pişirme yöntemleri tercih edilerek, beslenme düzeninin değişikliğine bir başlangıç yapılabilir. Kömür ateşinde yanmış mangal, kızartma, tütsüleme gibi yöntemler yerine artık bu yeni yılda daha sağlıklı pişme yöntemi olan buharda pişirme, fırında, haşlama şeklinde yapılan anneanne tekniği, tencere yemekleri tercih edilmelidir” diye konuştu.

Lifli gıdalarla beslenmenin mikrobiyotayı koruduğunu dile getiren Dyt. Berna Ertuğ, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Her bireyin bu nedenle lifli ve prebiyotikten zengin beslenmesi gerekmektedir. Yeni yılda kefir veya prebiyotik yoğurttan oluşan ara öğünler günlük beslenmede kullanılmalıdır. Sebze ve meyve tüketimi arttırılmalıdır. Özellikle liften zengin olan kuru fasulye, nohut ya da mercimek gibi besinlerin yeni yıldaki yeni beslenmeye eklenmesi önemlidir.”

“İdeal kiloya inmek ve buna karar vermek oldukça önemli”



Yeni yılla birlikte ideal kiloya inmek ve buna karar vermenin oldukça önemli olduğunun altını çizen Ertuğ, “Bunun için basit şeker içeren gıdalardan uzak durulması gerekmektedir. Özellikle şeker ve şekerli ürünler, meyve suları basit şeker içeriği yüksek olduğundan obeziteyi arttıracağı unutulmamalıdır. Ayrıca katkı maddeleri içeren işlenmiş gıdalar, cips, bisküvi gibi ürünler, salam, sucuk gibi işlenmiş gıdalar etiket bilgileri okunarak alınmalıdır. Bu etiket bilgilerinde özellikle trans yağ içeriğine dikkat edilmesi gerekmektedir. Trans yağın yüzde 1'in altında olması gerektiği unutulmamalıdır” dedi.

“Günlük alınan besinlere dikkat edilmeli”



Günlük alınan besinlere dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Dyt. Berna Ertuğ, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Vücudun temel ihtiyacı olan protein, vitamin ve karbonhidratları dengeli biçimde alınması için günlük beslenme programında bakliyatlar, balık, kırmızı et, sebzeler, salatalar, meyveler, kuruyemişler, ekmek, pilav ya da makarna, yumurta, peynir, yağ olmalıdır.”