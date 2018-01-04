Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir’de bulunan özel bir tıp merkezinin genel koordinatörü Dr. Özkan Arcan, 2018 yılında hastaların ameliyat ücretlerini Bitcoin ile ödeyebileceklerini söyledi. Dr. Özkan Arcan “Türkiye’de yeni gelişen Bitcoin ile ödeme yurt dışında birçok sektör ve işletme tarafından tercih ediliyor. Merkezimize tedavi için gelen yabancı hastalarımız sistemi duyduğunda memnuniyetlerini dile getiriyorlar. Türkiye’de de yakın zamanda Bitcoin ile ödeme alan kurumların çoğalacağını düşünüyoruz. Önümüzdeki yıllarda Bitcoin yanında alt coin’lerin de hızlı bir şekilde ödeme sistemlerine dâhil olacağına inanıyoruz” dedi.