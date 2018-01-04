Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Her yıl dünyada 5 yaş altında 9 milyon çocuğun kaybedildiğini ve bunun yaklaşık 2.5 milyonunun aşı ile önlenebilecek hastalıklardan kaynaklandığını söyleyen Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Özgül Kısa “Aşılanma zinciri bir yerde kırılırsa boğmaca, çocuk felci ve kızamık gibi aşılamayla engellenen ve günümüzde nadir görülen hastalıklar tekrar hızla ortaya çıkar. Çocuklar sakat kalır ve ölümler meydana gelebilir” dedi. Aşıların günümüz modern teknolojisi ile üretildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Özgül Kısa “Lisanslı bir aşının kullanılması onaylanmadan önce pek çok aşamada titizlikle test edilmektedir. Daha sonra düzenli olarak değerlendirilmektedir. Günümüz modern teknolojisi ile üretilen aşılarda yan etki yok denecek kadar azaltılmıştır” diye konuştu.