Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özellikle grip salgınlarının olduğu dönemde kalp krizi vakalarının da arttığına dikkat çeken Medicana Çamlıca Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Yalçın “Enfeksiyonlar sırasında oluşan sıvı kayıpları, yüksek ateşe bağlı kalp hızı artışları, enfeksiyon sırasındaki tansiyon değişiklikleri ve virüslerin salgıladığı çeşitli toksinlere bağlı olarak kalp krizi tetiklenebiliyor” dedi. İSTANBUL AA