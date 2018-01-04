Özellikle grip salgınlarının olduğu dönemde kalp krizi vakalarının da arttığına dikkat çeken Medicana Çamlıca Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Yalçın “Enfeksiyonlar sırasında oluşan sıvı kayıpları, yüksek ateşe bağlı kalp hızı artışları, enfeksiyon sırasındaki tansiyon değişiklikleri ve virüslerin salgıladığı çeşitli toksinlere bağlı olarak kalp krizi tetiklenebiliyor” dedi. İSTANBUL AA
Grip, kalp krizini tetikleyebilir
04.01.2018 - 07:27 | Son Güncelleme: 04.01.2018 - 07:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bilinen kalp damar hastalığı olan ve yüksek riskli hastalarda grip enfeksiyonunun kalp krizini tetikleyebileceği bildirildi.
Etiketler : sağlık,grip,kalp krizi,
533321 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/533321.aspx
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