Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Her dört kişiden birinin ağız kokusu problemi yaşadığını, bunun kişi için aynı zamanda sosyal bir incinme ile beraberinde psikolojik problemleri de getirdiğini belirten Diş Hekimi Şiar Atmaca, ufak ayrıntılara dikkat ile sorunun giderilebileceği söyledi. Diş Hekimi Şiar Atmaca, “Ağız kokusunun sosyal yıkım yönü çok önemli. Sorun kişinin kendi günlük süreçlerini etkiler, toplumsal uzaklaşma ve soyutlama ile kişi kendini psikolojik rahatsızlıklara kadar sürükleyebilir. Sosyal hayatta bireylerin öz güvenlerini kaybetmelerine sebep olup aile içi huzursuzluklara hatta evlilikleri boşanmalara kadar sürükleyebiliyor” diye konuştu.



İleri boyutta sosyal ilişkileri olumsuz etkileyen ağız kokusunun ihmal edilmemesi gerektiğini söyleyen Atmaca, “Günde en az iki kere diş fırçalanması yapılmalı, profesyonel ağız hijyeni için gargara ve diş ipi kullanılmalı; yılda 2 kere diş hekimine giderek ağız ve diş sağlığı ihmal edilmemelidir. Ağız hijyeni ve düzenli diş temizliği bu süreçte çok önemlidir. Ağız içi kötü konunun yalnızca ağız ve diş hijyeni ile ilgisi olmayıp, ciddi bir hastalığın ön habercisi de olma ihtimali söz konusudur. Çürük dişler kadar kronik solunum yolu rahatsızlığı ve astım hastalığı da kötü kokuya sebep olabilir. Ağız kokusu, sinüs, bademcik ve akciğer kaynaklı enfeksiyonların, şeker hastalığının, böbrek ve karaciğer yetmezliğinin, metabolizma bozukluklarının habercisi olabilir” şeklinde konuştu.