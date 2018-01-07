Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bel ağrıları konusunda uyanık olmak gerektiğini ifade eden Romatoloji Uzmanı Dr. Sevtap Şimşek, omurga romatizmasının sebep olduğu bel ağrısının, bel fıtığından kaynaklanan bel ağrılarından farklı olduğuna dikkat çekti. Şimşek, “İltihaplı omurga romatizması, genellikle genç erkeklerde ve kadınlarda sıkça rastlıyoruz. İltihaplı omurga romatizması bel ve topuk ağrıları ile başlayabilir, hatta en sık görülen semptomları da bunlardır. Özellikle sabah uyandığınızda, beliniz, sırtınız tutuksa, gecenin ikinci yarısında ağrıyla kalkıyorsanız, kalkıp hareket edip o ağrının azalmasına uğraşıyorsanız, bu ağrınız omurga romatizmasından kaynaklanıyor olabilir. Mekanik nedenlerle olan yani bel fıtığı gibi ağrılarda hasta bel ağrısı duyar, ayakta durmak istemez, dinlenmek ister, ağır iş yapınca ağrılar artar. Oysaki romatizmaya bağlı bel ağrılarında hareketle ağrı, yavaş yavaş azaldığı, hasta açıldığı için hasta yatınca rahatsız olur. Bir süre sonra tutuk kalkar, kalkıp hareket ettikçe açılır. Yine değişen kalça ağrıları olabilir. Bazen sağ kalça bazen sol kalça tutukluk da bir iltihaplı romatizma bulgusu olabilir” dedi.

Sabah topuk ağrısı romatizma belirtesi



Sabahları olan topuk ağrılarının romatizma tanısı açısından çok değerli olduğunu belirten Şimşek, “Sabah yataktan kalkıp ayaklarınızı yere ilk bastığınızda topuklarınız ağrıyorsa, bu da zaman içinde yavaş yavaş azalarak geçiyorsa romatizma tanısı için değerli olabilir. Özellikle gençlerde her iki topukta birden olan ‘topuk dikeni’ dediğimiz rahatsızlık aslında bir romatizma bulgusu olabilir. Omurga romatizmasında tedavi konusunda artık şanslıyız. Elimizde pek çok ilacımız var ve bunlar tedavi edilebilir hastalıklardır. Bu yüzden ağrılar daha fazla ilerlemeden bir uzmana görünmekte fayda vardır. Yeter ki bel ağrılarını fıtık diye atlamayalım. Yeter ki tanıyı zamanında koyalım. Omurga deforme olmadan bir an önce tedaviye başlayalım. Bu şekilde bu hastalar deforme olmadan hayatlarını sürdürebilir” şeklinde konuştu.

