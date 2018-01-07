Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Mehmet Portakal, uzun süre masa başında oturan, saatlerce ayakta kalan ve kamera gibi ağır yük taşıyan gazetecilerin kas iskelet sistemi ile ilgili ciddi problemler ve ağrılara maruz kaldığını, riskleri azaltmak için de hareketli bir yaşama geçmenin ve ergonomik çalışma alanları oluşturmanın önemli olduğunu belirterek, zor şartlar altında hizmet veren gazeteciler için önerilerde bulundu. “Bugün günümüzde gazetecilerin gün boyu yaptıkları tek bir egzersiz programı vardır ki, o da klavye tuşlarına basmak, mouse kliklemek ve telefon ile konuşmak” diyen Dr. Portakal şöyle konuştu:

“Bu hareketlerin sürekli tekrarlaması, vücudun tolere edebileceğinden daha fazla bir sürede aynı duruşu muhafaza etmeyi mecbur kılar. Bilgisayar başında yazı yazan, veri girişi analizi yapan bir ofis çalışanı parmakları, el bileği ve dirsekleriyle tekrarlı hareketin etkilerini hissedecektir. Aynı zamanda boyun ve belde uzun süre hareketsiz kalmanın getirdiği sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalabilecektir. Kas iskelet sistemi ile ilgili ağrılardan korunmak ve tekrarlamasını engellemek için düzenli olarak egzersiz yapılmalıdır. Yaptığımız egzersizler kilo kontrolünün en iyi yoludur. Bugün yapılan egzersiz, aslında geleceğe yapılan yatırımdır. Mutlu ve sağlıklı bir yaşlılık için gençken egzersiz yapılması son derece önemlidir.”

“GAZETECİLERDE BOYUN VE BEL FITIĞI RİSKİ YÜKSEK”

Dr. Mehmet Portakal, muhabirlerin bazen büyük tehlikeler oluşturabilecek ortamlarda çalışmak zorunda kaldığını belirterek, ”Bu dönemde görülen hastalıklar daha çok travmatik kökende gelişmektedir. Bunlar arasında baş ve boyun travmaları, periferik sinir travmaları sayılabilir. Gerçekten de bu şekilde çalışan gazetecilerde kafa ve beyin zedelenmeleri, bel ve boyun fıtıkları, kol ve bacaklarda hareket ve duyuyu sağlayan sinirlerdeki zedelenmeler sık görülmekte ve bazen kalıcı malüliyete yol açabilmektedir. Hiçbir kaza geçirilmese bile sürekli hareket halinde olmak ve ters boyun ve baş hareketleri yapmak boyun ve bel fıtığı riskini artırmaktadır. Ofis içi çalışan gazetecilerde sık görülen rahatsızlıklar kas ve tendon gibi yumuşak dokularda zorlanma ve incinme, karpal tünel sendromu, tenisçi dirseği, ‘De Quervein’ sendromu, boyun ve bel fıtığı, kireçlenme ve omurga eğrilikleri” dedi.

“ERGONOMİK ÇALIŞMA ALANI İLE SAĞLIK RİSKLERİ AZALIR”

Ofis ergonomisinin uygulaması ile bilgisayarda uzun süre çalışmadan ileri gelen boyun, omuz ve sırt ağrıları, baş ağrıları, bilek sendromu hastalıklarının azalacağını ya da şiddetlerinin hafifleyeceğini vurgulayan Dr. Portakal, “Bunların yanında bilgisayarlı yaşam ve çalışma koşulları kas gerilme ve zedelenmelerinden öte mental streslere de neden olabilmektedir. Masa ve sandalyeye düzgün oturulması, bilgisayar başında fazla oturunca kalkıp dolaşılması, uzun süre monitöre yakından bakılmışsa arada bir de uzaklara bakılması gerekir. Dirsekler, masada bilgisayar kullanırken 90 derece olmalıdır. Mouse kullanmaktan dolayı sinir sıkışması olabilir. Bilgisayar kullanırken, dirsekleri 90 derecelik açıda olmazsa, kan dolaşımı azalır. Kameralarınızı yerden eğilerek değil, çömelerek alın” şeklinde konuştu.