Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çocuk sahibi olmak isteyen ve zorlu bir dönemden geçen çiftler bu haberi sizler için derledik. Hamile kalmak için çaba harcayanlar, bebek heyecanı ile yanıp tutuşanlar, bir türlü norma yollarla bebek sahibi olamayanlar ve tüp bebek yöntemini denemeyi düşünenler bu habere dikkat! Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer, gün geçtikçe popüler hale gelmeye başlayan doğal tüp bebek yönteminin maliyetinin diğer tüp bebek yöntemlerine göre daha düşük olduğunu belirtti. Yaygın olarak kullanılan ve özellikle çocuk sahibi olamayan çiftlerin başvurduğu tüp bebek, maliyetinin yüksek olması nedeniyle düşük gelirli çiftleri ekonomik olarak zorlayan bir yöntem. Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer, çocuk sahibi olmak isteyen çiftler için yeni bir umut kapısı olan doğal tüp bebek yöntemi ile ilgili bilgiler verdi. Çoksüer, yumurta rezervi az olan kadınlarda doğal tüp bebek yönteminin gün geçtikçe daha da popüler hâle gelmeye başladığını anlatan Çoksüer, “Mümkün olduğu kadar az ilaç kullanarak ya da hiç ilaç kullanmadan yapılan bu yönteme doğal tüp bebek yöntemi diyoruz. Biz normalde tüp bebek uygulamasında ilaç veriyoruz. Özellikle yumurta rezervi az olan kadınlarda yüksek dozda ilaç verilerek yumurta elde ediliyor. Bu yumurtaların, ilaç verilmesine bağlı olarak bazen yumurta kalitesi düşebiliyor bazen de azalma olabiliyor. Buna bağlı olarak başarı oranları azalabilmekte ve bu durum hastalarda da ciddi anlamda psikolojik bir yük oluşturabilmektedir. Bundan dolayı artık alternatif tedavi olarak doğal tüp bebek yöntemi gündeme gelmiştir" dedi.



“Maliyeti düşük ve stres yükünü azaltıyor”

Doğal tüp bebek yönteminin hem maliyetinin düşük olduğunu hem de hastadaki stres yükünü azalttığını aktaran Çoksüer, şunları kaydetti: "Bu yöntem yurt dışında ve özellikle Japonya'da artık popüler hâle gelmeye başlamıştır. Biz de onların bu uygulamalarından dolayı kendi kliniğimizde artık bu tür hastalara doğal tüp bebek yöntemini uyguluyoruz ve gerçek anlamda da başarı oranlarının daha iyi olduğunu görüyoruz. Doğal tüp bebek yönteminde hastanın kendi yumurtasını takip ediyoruz. Yumurtası kendiliğinden oluşuyor ve o kendi kendine oluşturduğu yumurtayı alıyoruz. Döllenme işlemi gerçekleştiriyoruz ve tamamen doğal bir metot olarak bunu yapıyoruz. Laboratuvarda döllenme işlemi yapıldıktan sonra embriyo haline geliyor ve o embriyoyu direkt olarak anne rahminin içerisine yerleştirmiş oluyoruz. Yani bu yöntemle hem maliyet az oluyor hem hastada ciddi anlamda stres yükünü azaltıyoruz hem de daha kaliteli embriyo elde edebiliyoruz. Buna bağlı olarak da o embriyonun tutunma gücünü arttırabiliyoruz. Gün geçtikçe de bu doğal tüp bebek metodunun daha da yer bulacağını düşünüyorum. Kendi kliniğimizde yumurta rezervi az olan kadınlarda bu metodu artık rutin olarak uyguluyoruz ve ciddi anlamda başarı oranlarının iyi olduğunu görüyoruz."



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