Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ev yapımı doğal limonatayı seri üretime dönüştüren Yüce, açık limonata konusunda tüketicilere uyarılarda bulundu. Yüce, tüketicinin otel, restoran ve kafelerde satılan açık limonataların doğalını yapayından ayırt etmesinin mümkün olmadığını belirterek, "Limonatanın nereden alındığını sorun, limonata diye sitrik asit (limon tuzu) içmeyin." dedi.

Çok lüks restoranlarda bile aldıkları limonataların nerede, nasıl üretildiğine bakılmayabildiğine dikkati çeken Yüce, "Rakip diye söylemiyorum, piyasada çok sağlıksız şartlarda limonata üreten firmalar da var. 'Hatta daha ucuza üretin de tatlandırıcı, sitrik asit (limon tuzu) katsanız da olur' diyenler bile var. Öyle aromalar var ki doğalıyla aynı tadı veriyor. Bunu tüketicinin ayırt etmesi mümkün değil. O yüzden tüketicinin güvendiği restoranlardan doğal limonata tercih etmesi sağlıklı olacaktır." ifadelerini kullandı.

"Asıl hedefimiz ihracatla büyümek"

Yüce, limonata üretimine 2009 yılında eski Sarıyer Börekçisi'nin yerinde başladıklarını, 2014'te İkitelli'deki tesisleri kurarak ciddi boyutta üretime geçtiklerini anlattı.İkitelli'deki tesislere geçişle birlikte üretim kapasitelerinin yıllık 100 tondan 5 bin tona ulaştığını belirten Yüce, "Limonlar el değmeden sıkılarak elde edilen ürünü, hiç su katmadan eksi 40 derecede şokluyoruz ve eksi 18 derecede saklıyoruz. Bu soğuk zinciri bozmadan otel, restoran, kafe zincirlerine ulaştırıyoruz." diye konuştu.

Yurt içinde 15 bayi ile 2 bine yakın firmaya ürün verdiklerini, bunun yüzde 50'sini ise İstanbul’daki firmaların oluşturduğunu ifade eden Yüce, "Bunun yanında henüz yeni başladık ama yurt dışına da ihracatımız var. Suudi Arabistan, Katar, Güney Kore ve ABD olmak üzere 4 ülkeye ihracat yapıyoruz. Asıl hedefimiz ihracatla büyümek." dedi.