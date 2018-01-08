Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2018'in ikinci haftasının başlaması ile hasta olan kişiler ALO 182'yi çevirdi. Ancak vatandaş kötü bir sonuç ile karşılaştı. Operastör ile konuşmayı bekleyen vatandaşın telefonu meşgule düşüyor. Peki ALO 182 neden aranmıyor? Çocuğuna, kendisine, eşine randevu almak isteyen vatandaş "Hastaneden nasıl randevu alacağım" diye merakla aratıyor. Peki ALO 182 ne zaman düzelecek, hastaneden nasıl randevu alınacak? İşte MHRS hastane randevu sistemi ile ilgili merak ettikleriniz

MHRS randevu alma işlemi nereden ve nasıl yapılacak? İşte, MHRS randevu alma ile ilgili vatandaşları yakından ilgilendirecek ayrıntılar...

"HASTANEDEN NASIL RANDEVU ALACAĞIM?"

Hastane randevu alma işlemini gerçekleştirebilmek için iki farklı yöntem bulunmaktadır;

BİRİNCİ YÖNTEM:

Bunlardan ilki, 182 numaralı hattı arayarak çağrı merkezi üzerinden gerçekleştirilmektedir. Fakat bu işlem, hatların ve çağrıya yanıt veren operatörlerin yoğunluğu nedeniyle sağlıklı işlemeyebilmektedir.

İKİNCİ YÖNTEM:

İkinci yöntem ise internet üzerinden TC Kimlik Numarası ile alınan randevuları kapsamaktadır. Bu yöntem en sağlıklı olan olarak bilinmektedir.

İNTERNET ÜZERİNDEN MHRS HASTANE RANDEVU NASIL ALINIR?

Web'den randevu almak için; Daha önceden üyelik kaydınız yok ise "Randevu Al" butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan "Üye Ol" seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Eğer üyeliğiniz mevcut ise kimlik numaranız ve şifrenizle istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz.

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AKILLI CİHAZINIZA MHRS MOBİL UYGULAMASINI İNDİREREK RANDEVU ALABİLİRSİNİZ

Akıllı cihazınıza MHRS Mobil uygulamasını indirerek "Yeni Üye" bölümüne giriş yaptıktan sonra bilgilerinizi girerek Üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

MHRS mobilde randevu almak için ise akıllı cihazınızın uygulama marketinden MHRS uygulamasını indirerek üyelik kaydınız yoksa oluşturabilir, var ise kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak randevunuzu alabilirsiniz.

YAKINLARIM İÇİN MHRS HASTANE RANDEVUSU ALABİLİR MİYİM?

İşlemler T.C. Kimlik numarası üzerinden yapıldığından bütün aile fertleriniz için ayrı ayrı kendi Kimlik numaraları ve kimlik bilgileri ile hesap oluşturmanız gerekmektedir. İsterseniz aile fertleri için üye kaydı oluştururken hepsinde aynı mail adresi ve telefon numarasını kullanabilirsiniz.

Üyelik kaydı oluşturduğunuz aile fertlerinizin kimlik numarası ve parolası ile https://www.hastanerandevu.gov.tr , https://www.mhrs.gov.tr veya MHRS Mobil uygulamasından giriş yaparak aile fertleriniz için randevu alabilirsiniz. Bunun yanı sıra Alo182 çağrı merkezimizi arayarak da aile fertleriniz için randevu alabilirsiniz.