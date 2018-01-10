Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Biomedikal mühendisler, kas hücresi olmayan hücrelerden işlevsel insan kası üretmeyi başardı.

Duke Üniversitesinden araştırmacılar, cilt gibi kas olmayan dokulardan alınan olgun hücreleri öncelikle indüklenmiş pluripotent kök hücrelere (İPS) dönüştürdü. Pax7 molekülü enjekte edilen bu kök hücreler kasa dönüşmeye başladı.

Canlıyı oluşturan tüm hücre tiplerine dönüşebilme yeteneğinde, henüz farklılaşmamış hücrelere pluripotent kök hücreler deniyor. İPS'ler ise farklılaşmış bir hücreden bazı genleri üretmesi sağlanarak veya dışarıdan faktörler verilerek, farklılaşmanın tersine çevrilmesi sonucu elde ediliyor.

İlk denemelerde, hücreler geliştikçe erişkin kas kök hücrelerine benzedi ancak onlar kadar güçlü olmadı ve çalışan kaslara dönüşmedi.

Duke Üniversitesinden araştırmacılar, çok sayıda deneme sonucu İPS'leri işlevsel insan kasına dönüştürmeyi başardı.

Araştırmada yer alan Lingjun Rao, süreçte Pax7 molekülü enjekte etmeyi bırakarak hücrelere tam olarak olgunlaşmaları için destek ve besi sağlamaya devam ettiklerini belirtti.

Çalışmada, 2-4 haftalık 3 boyut desteğinin ardından oluşan kas hücreleri, elektrik titreşimleri ile biyokimyasal sinyaller gibi dış uyarıcılara kas lifleri gibi tepki verdi ve de doğal kas dokularının nöronal girdilerini taklit etti.

Oluşturdukları kas liflerini yetişkin farelere nakleden araştırmacılar, bu liflerin en az 3 hafta boyunca çalıştığını, bu süreçte damarlaşma yoluyla doğal dokulara yavaş yavaş entegre olduğunu gösterdi.

Ancak oluşan kas, doğal kas dokusu kadar güçlü olmadı.

Buna rağmen bu kas liflerinin ilerisi için potansiyeli bulunduğunu aktaran araştırmacılar, bu liflerle normal yetişkin kasların hasar gidermesi için gerekli "uydu benzeri hücreler" geliştirdiğini kaydetti.

Araştırma, "Nature Communications" dergisinde yayımlandı.