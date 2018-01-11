Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

18-35 yaş arasındaki 31 erkeğin katıldığı çalışmada 6 hafta boyunca deneklerden 14’üne günde 600 mg (3 tablet) ibuprofen, 17’sine placebo (etkisiz ilaç) verildi. Bilim adamları 14. günden sonra erkeklerin hormonlarında bazı değişiklikler tespit etti. Bu konudaki çalışmaların daha da genişletilerek sürdürüldüğünü vurgulayan araştırmacılar, ‘ibuprofen’ maddesinin uzun süreli ve aşırı dozda kullanılmasının kısırlığa yol açabileceğini vurguladılar.

SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ‘ibuprofen’ etkin maddeli ilaçların ülkemizde, reçeteli olarak sadece eczanelerde satıldığına dikkat çekerek “Ibuprofen Dünyada 1969, Ülkemizde ise 1984 yılından bu yana ruhsatlı, kullanımı yaygın olan bir bileşiktir. Bugüne kadar da ‘ibuprofen’ etkin maddeli ilaçların sağlığı riske attığı konusunda ciddi bir uyarı yapılmamıştır. Piyasada bulunan tüm ilaçların istenmeyen etkilerinin bildirimleri, Türkiye Farmakovijilans Merkezi veri tabanına kaydedilmektedir. Yaptığımız incelemelerde İbuprofen etkin maddeli ilaçların erkeklerde kısırlığa sebep olduğu şeklinde herhangi bir bildirime rastlanmamıştır. Avrupa İlaç Ajansı ve FDA (Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi) gibi diğer sağlık otoritelerinde konuyla ilgili hâlihazırda alınmış bir önlem ise bulunmamaktadır. Söz konusu makale, yayımlanan tüm veriler ve literatürlerle beraber, bugün gerçekleştirilecek olan Farmakovijilans Komisyonunda değerlendirilecektir” dendi.

ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İSTEYENLER DİKKAT

Gebelik döneminde kontrolsüz olarak alınan ağrı kesicilerin, doğan erkek bebeklerin testis gelişimlerini etkileyebildiğini ve hatta doğum öncesi oluşan anomali riskini arttırabildiğini ifade eden Bahçeci Sağlık Grubu Başkanı Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Bahçeci “En basit ağrı kesicilerin bile yanlış kullanımının hem bizim hem de doğacak bebeklerimizin sağlığında olumsuz etkileri olabilir. Bu sebeple toplumda son derece yaygın olarak kullanılan ağrı kesicilerin kullanımı konusunda vatandaşların ve özellikle çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin duyarlı olması gerek” diyerek gebe veya emzirme döneminde olan annelerin diğer konularda olduğu gibi bu konuda da gerekli hassasiyeti göstermesi ve uzmanına danışması gerektiğine vurgu yaptı.