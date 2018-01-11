Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Sağlık Bakanlığı verilere göre; ülke genelinde 55 bin 756 diyaliz hastası için 13 bin 884 diyaliz cihazı hizmet veriyor. Ortalama bir cihaza 4,01 hasta düşüyor. Hem diyalize giren hem de diyaliz cihazı açısından İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa başı çekiyor. İstanbul’da 9 bin 883 diyaliz hastasına 2 bin 247 cihaz düşerken, Ankara’da 3 bin 656 hastaya 947 cihaz, İzmir’de 3 bin 646 hastaya 906 cihaz, Bursa’da ise bin 935 hastaya 459 diyaliz cihazı düşüyor.

CİHAZ SAYISI İSTENEN SEVİYEDE

Diğer taraftan böbrek hastaları için bir anlamda böbrek görevi gören diyaliz cihazları sayısı ülke genelinde istenen seviyeye geldiği belirtildi. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 81 ile ‘2018 Yılı Diyaliz Merkezi Planlaması’ ile ilgili yazı gönderdi. Her yıl kasım ve aralık ayında bir sonraki yıl açılacak olan diyaliz merkezlerini belirleyen Sağlık Bakanlığı, bu yıl yeni diyaliz merkezi açılmasına ihtiyaç olmadığını tespit etti. Yeni merkezlerin açılması ile ilgili çalışma, hasta sayısı 5’i aştığında bölgelerde yeniden değerlendirilecek.