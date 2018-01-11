Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kalp krizi ve hipertansiyonun en sık görüldüğü meslek grubunun gazetecilik olduğunu söyleyen Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Karabulut “Bunun sebebi ise gazetecilerin oldukça yoğun, bir o kadar da stresli bir çalışma hayatına sahip olmaları. Gazetecilerde risk artışına sebep olan bir diğer faktör ise masa başında çalışan gazeteci grubunun hareketsiz bir hayat sürmesi. Buna bir de aktif ya da pasif sigara içiciliği eklenince kalp krizi ve hipertansiyon kaçınılmaz hâle geliyor” dedi. Özellikle kondisyonu düşük olan ve sigara içen muhabirlerin sahada aniden koşturmalarının nabızda ani artış, tansiyonda belirgin yükselmeye yol açtığına dikkat çeken Doç. Dr. Karabulut “Bu durum kalp krizine yol açabiliyor. Bunların yanı sıra spor yapmaya zaman ayıramayan gazetecilerin ortak problemlerinden biri de, çarpıntı. Kondisyon eksikliğinin getirdiği bu durum eforla nabzın beklenenden fazla artışına yol açarak nefes darlığını tetikliyor. 50 yaş üstünde ani gelişen nabızdaki artış daha ciddi ritim bozukluklarına sebep oluyor” dedi.