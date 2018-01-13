Kış mevsiminde sıkça görülen üst solunum yolu hastalıklarının tipik belirtisi olan öksürük çoğu zaman “griptendir” düşüncesiyle önemsenmeyebiliyor. Ancak özellikle 8 haftadan uzun süren öksürüğün asla hafife alınmaması gerekiyor...
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Kış mevsiminde sıkça görülen üst solunum yolu hastalıklarının tipik belirtisi olan öksürük çoğu zaman “griptendir” düşüncesiyle önemsenmeyebiliyor. Ancak özellikle 8 haftadan uzun süren öksürüğün asla hafife alınmaması gerekiyor...
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