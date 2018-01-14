Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vertigo nedir? diye merak edenlerin haberimize göz atması yeterli olacaktır. Nöroloji Uzmanı Dr. Osman Demir, baş dönmesine bağlı sağlık sorunları hakkında açıklama yaptı. Dr. Demir, baş dönmesine bağlı hastalıkların belirlenmesi ve tedavileri hakkında önemli bilgiler verdi. Baş dönmesinin son yıllarda sık görülen rahatsızlıkların başında geldiğini ifade eden Nöroloji Uzmanı Uz. Dr. Osman Demir, şunları söyledi: "Kişinin kendisi veya çevresinin hareket ettiğini düşünmesi hissi olarak tanımlanan vertigo, son yıllarda sık görülen rahatsızlıkların başında geliyor. Peki vertigo neden olur? Bu durum sersemlik hissi veya baygınlık hali ile karıştırılmakla birlikte; tedavi edilmediği takdirde iş ve sosyal hayat durma noktasına geliyor. Hastalar çoğunlukla vertigo ile ilgili şikayetlerini tanımlarken zorlanmaktadır. Vertigo nasıl geçer? diye çareye arayanlar sayfamızda bulabilir.

VERTİGO NEDİR? VERTİGO NEDEN OLUR?

Vertigonun belirtileri, kulak hastalıklarına bağlı baş dönmelerinde beraberinde kulak çınlaması, işitme azlığı, kulakta basınç hissi, bulantı - kusma, kulak akıntısı ve gözlerde anormal hareketler (nistagmus) saptanabilir. Nörolojik hastalıklara bağlı baş dönmelerinde ise baş ağrısı, uyuşmalar, felçler, göz hareketlerinde anormallikler olabilir. Baş dönmesi ile bulunabilecek diğer şikayetler çok değişken olabilir. Beyincik ve beynin alt bölümü arasında gelişen ve köşe tümörü denilen oluşumlar yüzde 20 oranında vertigoya neden olur. Bu tümörler; ilerleyici işitme kaybı ve çınlama ve bazen de dengesizlik yapabilir. Bununla birlikte denge siniri etkileyen nöropati diye adlandırılan hastalıklar da, vertigoya sebep olabilir.”

VERTİGO NASIL GEÇER?



Vertigo ve baş dönmesinin tedavi yöntemlerini de aktaran Dr. Demir, “Genel olarak hangi nedenle olursa olsun vertigolar konusunda ilk olarak ilaç tedavisine başvurulur. Bunun dışında beyinsel kaynaklı vertigolarda, şikayetlerin nedenine göre yaklaşım gerekmektedir. Beynin kanlanma bozukluğu sonucunda olan vertigolarda, aspirin ve çeşitli ilaçların kullanımı gerekmektedir. İleri derecede büyük damar darlığı olan hastalarda stent veya bypass ameliyatları da düşünülmelidir. Multipl sklerozlu olup vertigo şeklinde atak yapan hastalara ise yüksek doz kortizon verilmektedir. Vertigoya neden olan tümörlerin tedavisi cerrahidir. Baş dönmelerinde ise ani pozisyon değişikliklerinden kaçınmalı. Örnek olarak yatar durumdan aniden ayağa kalkmamalı veya bir taraftan diğerine ani olarak dönmemeli. Aşırı kafa hareketlerinden (özellikle yukarı bakmak) veya hızlı baş hareketlerinden kaçınmalı diyerek sözlerine son verdi” dedi.



